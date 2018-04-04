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Компания Dell модернизировала свои ноутбуки XPS 15: обзор, характеристики, цена

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Компания Dell модернизировала свои ноутбуки XPS 15: обзор, характеристики, цена
/ Фото из открытых источников

Компания Dell представила обновленный ноутбук XPS 15, который получил процессор Intel нового поколения серии Н (до Core i9).

Об этом сообщает The Verge.

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Основные характеристики Dell XPS 15

Ноутбук переоснастили новыми процессорами Intel 8 поколения с техпроцессом 14nm ++. Процессоры серии Н специально для тонких и легких ноутбуков. Ранее XPS 15 был оснащен процессорам Intel Core i3-6100H 6 поколения (кэш 3 Мбайт, частота до 2,7 ГГц), 4-ядерным процессором Intel Core i5-6300HQ 6 поколения (кэш 6 Мбайт, частота до 3,2 ГГц) или 4-ядерным процессором Intel Core i7-6500HQ 6 поколения (кэш 6 Мбайт, частота до 3,5 ГГц).

В Dell XPS 15 выпускают с тремя типами памяти 8Гб DDR4 2400МГц; до 32Гб, 16Гб DDR4 2400МГц; до 32Гб, 32Гб DDR4 2400МГц; до 32Гб.

Вместо видеокарты NVIDIA GeForce GTX 960M с памятью GDDR5 2 Гбайт разработчики установили новый GeForce GTX 1050 Ti с памятью 4 Гбайта, что обеспечивает блестящее выполнения наиболее ресурсоемких задач.

Компанія Dell модернізувала свої ноутбуки XPS 15
Компания Dell представила обновленный ноутбук XPS 15

XPS 15 имеет поддержку памяти объемом до 32 Гбайт с частотой 2133 МГц, что в 1,3 раза быстрее, чем 1600 МГц. Чем быстрее память, тем быстрее вы получите нужные данные. Дисковое пространство, расширили до 1 Тбайт: стандартный жесткий диск или операционный накопитель, в том числе более быстрой версии PCIe. Эти устройства хранения данных обеспечивают большое дисковое пространство и высокую скорость отклика для быстрой работы приложений. Ноутбук XPS 15 загружается и возобновляет работу в считанные секунды благодаря накопителя, который позволяет работать без задержек.

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Ноутбук имеет аккумулятор на 56 Вт часов, но в топовых версиях его объем увеличили до 97 Вт часов.

Дизайн Dell XPS 15

Разработчики называют этот ноутбук "одним из компактным 15,6-дюймовым ноутбуком".

Благодаря сверхтонкой фронтальной панели шириной всего 5,7 миллиметров дисплей XPS 15 обеспечивает максимальную полезную площадь, при этом размеры самого устройства сопоставимы с размерами 14-дюймового ноутбука. При толщине корпуса в 11-17 миллиметров и массе от 1,8 килограмм в конфигурации с твердотельным накопителем XPS 15 является самым легким в мире высокопроизводительным ноутбуком с диагональю экрана 15 дюймов.

Компанія Dell модернізувала свої ноутбуки XPS 15
Dell XPS 15 самый компактный ноутбук с 15-дюймовым дисплеем

Благодаря дисплею UltraSharp с разрешением Ultra HD 4K (3840 х 2160) каждую деталь можно увидеть без увеличения. Имея 6 миллионов пикселей больше, чем у дисплеев Full HD, и на 3 миллиона больше, чем в MacBook Pro, можно редактировать изображения с предельной точностью, не беспокоясь о размытости или неровных линиях.

Крепкий износостойкий корпус ноутбука выполнен из единого массива алюминия и имеет привлекательный дизайн. Опциональный сенсорный дисплей с сверхпрочным стеклом Corning Gorilla Glass NBT в 10 раз более устойчив к царапинам, чем дисплеи с известково-натриевым стеклом. Подставка для запястий выполнена из углеродного волокна. Этот материал такой же прочный и тонкий, как алюминий, но более легкий и прохладный на ощупь.

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XPS 15 имеет низкий уровень потребления энергии и соответствует стандарту Energy Star, что делает его экологичным ноутбуком. Также до 90% компонентов ноутбука (по массе) могут быть легко утилизированы или переработаны для повторного использования, а бамбуковые лотки упаковки полностью состоят из материалов, перерабатываемых материалов.

Компанія Dell модернізувала свої ноутбуки XPS 15
Dell XPS 15 изготовлен из экологичных материалов

Dell XPS 15 оснащен стереодинамиками и двумя микрофонами. Это обеспечивает воспроизведение и запись аудио высокого качества. Также ноутбук имеет широкоформатную камеру высокой четкости (720p).

Размеры Dell XPS 15

Глубина - 235 миллиметров, ширина – 357 миллиметров, высота ؘ – 11-17 миллиметров. Начальный вес XPS 15 составляет 1,8 килограмма, топовая же версия несколько тяжелее, ее вес составляет 2 килограмма.

Компанія Dell модернізувала свої ноутбуки XPS 15
Dell XPS 15 – компактный, легкий и стильний

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Цена Dell XPS 15

Стоимость обновленных Dell XPS 15 стартует от 999 долларов (около 26 300 гривен). Предварительные заказы компания начнет принимать с 16 апреля.

Теги: Техно Гаджеты Dell ноутбук Intel
Источник: 24 Канал
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