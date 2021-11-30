Таким образом, решение Печерского суда от 20 сентября осталось действующим. Решение Апелляционного суда обжалованию не подлежит.

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Адвокаты не соглашались с подозрением

Следователи ГБР вручили подозрение экс-командующему Воздушными силами Сергею Дроздову по статье о небрежном отношении к военной службе из-за падения самолета под Чугуевом в сентябре 2020 года. Таким образом, бывший командующий стал одним из подозреваемых в расследовании трагедии. Однако адвокаты Дроздова решили оспорить это в суде.

Защита Дроздова настаивала на том, что Дроздов якобы не мог спрогнозировать трагедию из-за отсутствия информации из Харьковского национального университета Воздушных сил. Также адвокаты заявляли о том, что экспертизы якобы проводили без ведома Дроздова и представителей руководства Воздушных сил ВСУ.

Однако прокуроры и судьи не согласились с аргументами защиты и отклонили апелляционную жалобу и признали подозрение Сергею Дроздову законным.

Катастрофа Ан-26 под Чугуевом

Самолет Ан-26 разбился возле Чугуева на Харьковщине 25 сентября 2020 года.

В авиакатастрофе погибли 26 из 27 находившихся на борту. Выжил всего 1 курсант, а еще одного не допустили к полету.

Причиной трагедии стала совокупность ошибочных решений экипажа самолета, воинской части и руководства.



Авиакатастрофа под Чугуевом / Инфографика 24 канала