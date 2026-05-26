Дело Юлии Тимошенко передали в суд: что ей грозит: что ей грозит

Дело главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко передали в суд. Ее разоблачили в январе 2026 года на предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

Об этом сообщили 26 мая в САП.

Что известно о деле Тимошенко?

По данным следствия, несмотря на разоблачение НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды нардепами за принятие решений по законопроектам в парламенте, Тимошенко инициировала переговоры с некоторыми депутатами о предложении взятки народным депутатам Украины за лояльные голосования.

Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества. Он предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период.

Народные депутаты должны были получать указания по голосованию, а в некоторых случаях – по удержанию или неучастию в голосовании.



обвинение выдвинуто по части 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Тимошенко может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Что предшествовало?

13 января 2026 года прошел обыск в офисе партии "Батькивщина". Тогда у Тимошенко изъяли 40 тысяч долларов, которые, как считало следствие, она планировала использовать для подкупа трех народных депутатов из другой фракции.

Впоследствии она получила подозрение, а также САП обнародовала аудиозапись ее разговора с депутатом, которому она предлагала деньги. Впрочем, подозреваемая настаивала, что запись является сфальсифицированной, а изъятые у нее доллары были "для жизни".

23 января за Тимошенко внесли полную сумму залога – 33,3 миллиона гривен. А 16 февраля суд решил арестовать часть ее имущественных активов в Ощадбанке, отменив арест с трех автомобилей.

В апреле ВАКС частично одобрил ходатайство защиты Тимошенко и ей разрешили выехать в Хорватию на несколько дней в командировку.

Сама Тимошенко обвинения отрицает.