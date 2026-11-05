НАБУ и САП проводили обыски у главы полиции Киевской области Рубеля в связи с делом "Карфаген", – СМИ

О следственных действиях сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

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Что известно об обысках у Андрея Рубеля?

Обыски проводились в рамках новых эпизодов дела "Карфаген". Собеседник журналистов отметил, что Андрея Рубеля не задерживали. Вероятно, правоохранителей интересовали следы его деятельности на посту руководителя Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Рубель возглавлял это подразделение с 12 октября 2022 года до конца апреля 2026 года. Также, по данным СМИ, он является доверенным лицом заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова.

В 2020–2021 годах Андрей Рубель возглавлял Главное управление Нацполиции в Харьковской области. До этого он работал в полиции Киева и Киевской области, ГУБОЗ МВД Украины, Департаменте уголовного розыска, внутренней безопасности и стратегических расследований Нацполиции.

В 2019 году Рубель участвовал в конкурсе на должность руководителя управления внутреннего контроля Государственного бюро расследований. Однако он не прошел тестирование на знание законодательства, правильно ответив менее чем на половину вопросов.

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Ранее журналисты Bihus.Info обращали внимание на имущество и доходы семьи правоохранителя. В частности, согласно декларации, в 2018 году Рубель приобрел в Киеве квартиру площадью 171 квадратный метр за 3,9 миллиона гривен. В то же время журналисты выяснили, что на момент покупки ее рыночная стоимость была значительно выше.

По данным расследователей, накануне сделки отец полицейского подарил своему сыну около 120 тысяч долларов. Журналисты также обратили внимание на то, что официальные доходы старшего Рубеля за 20 лет составили примерно 82 тысячи долларов. Кроме того, он приобрел два автомобиля Audi, которыми пользовался сын.

В собственности тещи Рубеля журналисты обнаружили автомобили Honda CR-V и Porsche Cayenne, дом в селе Вита-Поштова под Киевом и земельный участок площадью 17,5 соток в Карпатах.

Напомним, ранее стало известно о задержании первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Ценова. Это произошло на фоне обнародования новых материалов по делу "Карфаген". На записях, фигурирующих в деле, Ценова якобы называют "Прайс".