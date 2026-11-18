Об этом стало известно во время судебного заседания.

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Что известно о приговоре?

ВАКС избрал Андрею Осипову меру пресечения по делу "Карфаген" – содержание под стражей без альтернативы внесения залога.

В ходе заседания прокурор Дмитрий Емец обратил внимание на имущественное положение Осипова и возможность его выезда за границу. По данным обвинения, совокупный доход подозреваемого за 2006–2026 годы составил более 24,4 миллиона гривен. Кроме того, у него есть заграничные паспорта, и после начала полномасштабного вторжения он 37 раз пересекал государственную границу.

Фигурант дела "Карфаген" Андрей Осипов также передвигался на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado с номерами прикрытия, а еще имел личного вооруженного водителя, который был внештатным сотрудником СБУ.

Он также приобрел Porsche 911 стоимостью 14 млн грн и Porsche Panamera стоимостью 7,8 млн грн. Автомобили зарегистрированы на гражданскую супругу. Добавим, что Осипов пользовался Audi S8, рыночная стоимость которого составляет 5,5 млн грн.

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Он также использовал средства, полученные преступным путем, на приобретение часов Patek Philippe, Audemars Piguet и Rolex.

Общая сумма легализованного Осиповым имущества составляет более 42 млн грн.

Сторона обвинения считает, что благодаря связям в правоохранительных органах Осипов может оказывать влияние на свидетелей и других участников производства, а также скрываться от следствия.