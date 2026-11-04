"Облить кислотой": фигурант дела "Карфаген" владел сетью U420 и планировал нападение на Бигуса

Об этом говорится в обнародованных материалах Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Наркокартель пытался подкупить чиновника

Организатором схемы оказался гражданин России, который бежал в Украину после объявления его в розыск в 2016 году и создал транснациональный наркокартель "Химпром".

Сеть U420 сбывала психотропные препараты путем добавления посторонних примесей, что позволяло формально обходить действующее законодательство. Для бесперебойной торговли наркоторговцы пытались наладить коррупционные связи с чиновниками на случай запрета используемых веществ.

"Мексиканец" обратился к своему сообщнику по прозвищу "Криминал", который владел долей в обороте U420, с требованием дать взятку одному из чиновников. На опубликованных следствием аудиозаписях чиновник идентифицирован лишь по первой букве – К.

Что касается К. – смотри, что они мне предлагают. Они говорят: "Давай вступим в партнерские [отношения]", мы все будем, никто не будет "газить"– передавал "Криминал" детали разговора своему сообщнику.

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Скриншот / НАБУ

Фигуранты также рассматривали возможность подкупа других высокопоставленных чиновников и продвижения законов о полной легализации марихуаны. Реализации коррупционных договоренностей помешал выход разоблачительных материалов команды Bihus.Info.

Угрозы расправой журналистам и активистам

После публикации журналистских материалов "Мексиканец" сначала планировал договориться с Денисом Бигусом, но после неудачи перешел к обсуждению силового варианта с физическим нападением.

Что касается Бигуса, я не понимаю, почему все боятся: "Он под защитой американцев" и тому подобное. По-моему, всем кажется, то есть, может, они и грантоеды, но что, если их прибить, за ними встанет полмира, – по-моему, всем кажется. Давай я его з*х*ярю, потому что эта крыса, [если] сегодня о нас что-то не снимет, – значит, снимет через полгода. А так, кислотой облить – и он уже будет неприглядным– говорил "Мексиканец".

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Скриншот / НАБУ

Помимо журналиста, подозреваемые обсуждали запугивание блогера Игоря Лаченкова и представителей медиа PRO: KYIV, которые освещали деятельность сети.

Последующие обыски в магазинах злоумышленники назвали заранее согласованной инсценировкой, о которой правоохранители якобы предупредили наркокартель заранее.

Экспертиза выявила синтетические психотропные вещества в сувенирах

Впервые работа сети " об этом сообщили журналисты Bihus.Info, " была раскрыта после того, как были приобретены образцы продукции в трех столичных заведениях и переданы специалистам Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД. Государственная экспертиза подтвердила наличие в товаре запрещенного синтетического каннабиноида, классифицированного как спайс.

14 апреля 2026 года правоохранители провели официальные следственные действия в заведениях, а в Офисе генпрокурора подтвердили торговлю сувенирными сигаретами и напитками с токсичными химическими соединениями.

Содержание опасного вещества в продукции регулярно меняли, чтобы успевать адаптировать состав под актуальные обновления списка правительственных запретов.