Почти год в СИЗО: ВАКС освободил бывшего советника Галущенко под домашний арест

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

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Каковы подробности?

Соответствующее ходатайство прокурора САП удовлетворил следственный судья Виктор Ногачевский. Причиной изменения меры пресечения стало истечение сроков досудебного расследования и длительное пребывание подозреваемого под стражей.

Согласно решению суда, Игорь Миронюк обязан постоянно находиться по месту жительства, не покидать пределы Киева и носить электронный браслет контроля. Также фигурант должен сдать все паспорта для выезда за границу.

Передача средств в "бэк-офис" Деркача

Следствие называет бывшего чиновника одним из ключевых фигурантов операции "Мидас". По версии правоохранителей, во время работы советником экс-министра энергетики Германа Галущенко он мог получать деньги от другого подозреваемого – Басова.

Полученные финансовые средства подозреваемый передавал непосредственно в "бэк-офис" схемы. Это помещение было оборудовано в квартире предателя Деркача.

Накануне, 4 ноября, НАБУ и САП официально завершили расследование в этом деле. В настоящее время все собранные материалы предоставлены стороне защиты для ознакомления.

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Увеличение залога для супруги другого фигуранта

В этом же деле 5 ноября Апелляционная палата ВАКС пересмотрела меру пресечения в отношении Александры Фурсенко. Она является женой другого подозреваемого – Игоря Фурсенко по прозвищу Решик.

Судьи существенно повысили размер назначенного залога, увеличив его с 10 до 25 миллионов гривен. Детективы НАБУ и прокуроры САП подозревают женщину в легализации денежных средств, причем информация о ней в рамках операции "Мидас" была обнародована впервые.