В Нидерландах в апреле продолжат рассматривать дело по катастрофе MH17, новый этап разбирательства начнется 7 июня. Экспертов пока не допустили к инспекции обломков самолета.

Так, судебные слушания возобновят 15 апреля, однако по сути дело должны рассматривать уже в июне.

К теме Украина не виновна в катастрофе MH17: Нидерланды обнародовали детали

Ходатайства обеих сторон слушали в суде 8 февраля. Решили приобщить к материалам дела отчеты российского концерна "Алмаз-Антей" в течение 2015 – 2016 годов по техническому расследованию авиакатастрофы. При необходимости, судья допросит экспертов из "Алмаз-Антей", аэрокосмического центра Нидерландов и бельгийской королевской военной академии.

Экспертов не допустили к обломкам самолета

Кроме того, суд решил, что эксперты пока не будут инспектировать реконструированную модель самолета. Решение по этому поводу можно будет принять только после того, как их допросят. Поэтому инспекцию проведут, если окажется, что эксперты имеют разные мнения относительно того, каким оружием сбили самолет и откуда стреляли.

Что будут проверять дальше

Прокуратура проверит, имеет ли Совет Безопасности Нидерландов фото, которые ранее не показывали стороне защиты подозреваемого россиянина Олега Пулатова.

Что касается вопроса распознавания голоса, суд решил, что Пулатов до 22 февраля должен получить возможность идентифицировать "перехваченные телефонные разговоры", на которых он признает себя. Записи могут использоваться для расследования других перехваченных голосов.

Позже сообщат, когда состоятся слушания по возмещению ущерба родственникам погибших.

Сбитие рейса МН17: коротко

Малазийский "Боинг" сбили над Донбассом в июле 2014 года. Погибли 298 человек. Нидерландская прокуратура доказала, что самолет сбили из "Бука", который привезли из России.

По делу о сбитии самолета сейчас есть 4 подозреваемых – 3 россиян и украинец. Их обвиняют в причастности к транспортировке "Бука" из России в Украину.

Кроме того, в Нидерландах провели независимое расследование, согласно которому доказательств недостаточно, чтобы признать Украину юридически ответственной за неполное закрытие авиапространства над Донбассом.



Катастрофа MH17 / Инфографика 24 канала