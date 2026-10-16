Как написала активистка в своем посте на платформе X, проведение выборов в Украине никак не повлияет на агрессивные намерения Москвы.

Подробности из заявлений Лоры Лумер

По ее словам, смена руководства в Киеве не остановит стремление Кремля к оккупации соседних европейских стран.

"Неважно, является ли Зеленский президентом Украины или нет. Цель Путина – захватить Украину. Затем он возьмет Польшу, Латвию, Литву и проложит свой путь через Европу", – подчеркнула активистка движения сторонников Дональда Трампа.

Лумер подчеркнула, что международное сообщество слишком сосредоточено на личностях, игнорируя реальные причины военного конфликта. Она напомнила, что именно Кремль начал полномасштабное вторжение.

Вы могли бы провести выборы в Украине завтра, и Путин все равно нашел бы повод для войны. Россия напала на Украину. А не наоборот,

– отметила она.

Угроза ядерного усиления Ирана

Американская общественная деятельница добавила, что сосредоточение внимания на украинской власти отвлекает мир от первопричины противостояния. Она убеждена, что российский империализм не исчезнет даже в случае каких-либо перестановок в Киеве.

"Отстранение Зеленского от должности не остановит российский империализм. Дело не в Зеленском. Дело в Путине. Дело всегда было в Путине", – подытожила Лумер.

В другом сообщении на X она также выразила обеспокоенность дальнейшими действиями Кремля. По ее мнению, Россия способна помочь Ирану в получении ядерного оружия после завершения президентского срока Дональда Трампа.

Напомним, ранее мы писали, что Лумер призвала Соединенные Штаты Америки оказывать давление на Путина с целью прекращения войны в Украине.