Инцидент в Керченском проливе произошел в ноябре 2018. Тогда Россия вооруженным способом захватила украинских моряков и три судна, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

Поэтому Украина обратилась в международный суд. Устные слушания по юрисдикции в деле планирую на 11 – 16 октября 2021.

Напомним Буксир "Яны Капу", который в 2018 году захватила Россия, отремонтировали: что именно починили

Суд по делу инцидента в Керченском проливе начнется в октябре

Информационное агентство Интерфакс-Украина привело текст из проспекта эмиссии еврооблигаций Украины. Текст касается дела о захвате Россией украинских моряков и судов в 2018 году. В нем говорится:

11 февраля 2021 Украина обратилась в суд с просьбой рассмотреть вопрос юрисдикции дела для предотвращения дальнейших задержек в рассмотрении.

22 февраля 2021 Россия отвергла запрос Украины и подчеркнула необходимость устных слушаний.

16 марта 2021 арбитражный суд сообщил сторонам, что слушания по вопросу о юрисдикции предназначены на 11 – 16 октября 2021 года.

Захват Россией украинских моряков в 2018: что следует помнить

25 ноября 2018 россияне задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Далее Россия обвинила захваченных 24 украинских моряков в "незаконном пересечении границы".

В апреле 2019 Украина начала международное арбитражное производство против России , совершившей незаконные действия в отношении украинских судов и моряков. Международный трибунал по морскому праву приказал России немедленно освободить украинцев.

7 сентября 2019 года моряки вернулись в Украину, но только в рамках взаимного освобождения Украиной и Россией удерживаемых лиц. 18 ноября Россия вернула и захваченные суда.