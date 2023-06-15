Адвокат дела Денис Бугай прокомментировал ситуацию и заявил, что это "абсолютная незаконность действий нового следователя". По его словам, изменение подследственности и ходатайство следователя, который даже не видел дела, – новые попытки преследования главы УАФ.

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"Начнем с того, что постановление об изменении подследственности по делу строительства завода по производству искусственной травы, а это именно о нем мы сейчас говорим, очевидно, незаконно и абсолютно не обосновано. Где Киев, а где Львов? УАФ – в столице, исследуемые следствием" события – имели место в Киеве, и Павелко и Записоцкий – живут и работают не во Львове. И это я не прибегаю сейчас к более глубокому юридическому анализу этого процессуального "кульбита" и, прямо скажу, неадекватному решению прокурора", – заявил Денис Бугай.

Если следовать нормам УПК, то подследственность по этому делу вообще это НАБУ, а не Нацполиция. Но заместитель Костина – Игорь Мустеца просто игнорирует в этом аспекте нормы действующего законодательства,

– добавил адвокат.

Рассмотрение "дела Павелка" состоится во Львове

Сегодня, 15 июня, Шевченковский районный суд Лева будет рассматривать "дело Павелко". В частности, ходатайство новоиспеченного следователя по этому делу по изменению меры пресечения фигурантам.

"Оно должно было сказать, что не обосновано. Оно вообще не отвечает требованиям закона. Следователь, в частности, указывает, что руководитель УАФ и член исполкома УЕФА якобы сейчас не имеет права, внимание, общаться с людьми, которые причастны к футболу. Руководитель профильной украинской ассоциации, член Исполкома УЕФА, которого избрали делегаты из Европы, которому они выразили свое доверие в вопросах футбола на международном уровне – нет права общения с коллегами? То есть понимаете, какой уровень здесь сюрреализма?" – отметил Денис Бугай.

Кроме этого адвокат утверждает, что ходатайство, которое следователь подал в суд, поддельное.

"Скажу больше. Ходатайство об изменении меры пресечения фактически подделано. Оно подписано следователем, который физически находится во Львове и вообще не видел материалов дела. Физически невозможно вручить тома материалов дела другому лицу. И тот, кто это сделал, не имел такого права. Более того это лицо, которое я сейчас не называю, оно было отстранено от дела именно за неэффективное расследование. Это если коротко. Чтобы вам просто была понята глубина нарушений и незаконных действий стороны обвинения", – подчеркнул он.

Я вообще не знаю, какой судья, учитывая совокупность нарушений и наличие уголовных производств по фактам фальсификаций совершенных прокурорами, сегодня готов пойти на такое преступление и удовлетворить ходатайство следователя,

– добавил Бугай.

Начало судебного заседания назначено на 12.00. Как подчеркнул Бугай, во время него будут предоставлены все комментарии по делу.

Напомним, что в отношении Павелко и Записоцкого ранее судьи Печерского суда Киева не согласились вынести решение о мерах пресечения в виде безальтернативного ареста представителей УАФ.