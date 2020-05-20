Дело против бывшего нардепа Сольвара передали в суд

В суд передали обвинительный акт об обвинении бывшего народного депутата Украины Руслана Сольвара. Его обвиняют в незаконном получении компенсации за жилье.

САП та НАБУ звинувачують Руслана Солевара в тому, що він продовжував отримувати компенсацію за житло в Києві, попри те, що мав у столиці власну нерухомість. Про це йдеться на сайті НАБУ.

Читайте також Коронавірус діагностували в Олега Мейдича – нардепа від "Батьківщини"

Як це відбувалося

Слідство встановило, що у листопаді 2014 року Руслан Сольвар, ставши народним депутатом, отримав у користування оплачуваний коштом державного бюджету номер у готелі "Київ". Все через те, що власного житла в Києві він не мав. Та на початку березня 2017 року Сольвар отримав у спадщину квартиру у Києві. Однак приховав цей факт, відтак і надалі отримував компенсацію з держбюджету.

Відмовитися від цих виплат тодішнього нардепа змусили публікації в ЗМІ (у тому числі на сайті 24 каналу). Та зробив він це лише у жовтні 2018 року. Тож за півтора року він безпідставно отримав понад 361 тисячу гривень.

Варто відзначити, що слідство у цій справі тривало з жовтня 2018 року до лютого 2020 року. І лише в грудні 2019 року Сольвару оголосили підозру.

Покарання для депутата

Колишньому нардепу інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України ("Зловживання владою або службовим становищем"). Покарання за цю статтю передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Скільки ще нардепів незаконно отримували компенсації за житло

У грудні 2019 – березні 2020 року НАБУ та САП притягнули до відповідальності п’ятьох народних депутатів України за незаконне отримання компенсації на понад 2,6 мільйона гривень.