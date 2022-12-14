Об этом сообщил в своем телеграмм-канале политолог Алексей Голобуцкий со ссылкой на источники.

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Алексей Голобуцкий рассказал, что профсоюзный лидер вместе с 4 чиновниками-регионалами украл 230 санаториев и баз отдыха.

Схема очень проста – вывод из госсобственности, а затем продажа по рыночной цене. Объекты в Моршине, Куяльнике и других хороших местах. Схема работала десятки лет, но была разоблачена благодаря кибердепартаменту СБУ,

– пишет Голобуцкий.

Голобуцкий сообщает, что его источники подтверждают личность профсоюзного лидера, которому СБУ выдвинула подозрение.

"Это – Владимир Саенко. Кстати, владелец известной в столице сети стрип-клубов. Я не знаю, был ли у них создан профсоюз и насколько упорно Саенко защищал трудовые права своих работниц. Однако государство раздел более чем на 25 миллиардов".

Надеюсь, санатории скоро смогут работать по профилю, потому что часть из них сейчас точно должна заниматься реабилитацией раненых в войне. И правоохранители, действительно, не должны откладывать такие темы на "после войны",

– подчеркивает политолог.

По мнению Голобуцкого, история профсоюза достойна сценаристов Голливуда.

Во время обыска у Саенко СБУ нашла и фото "героя" в римской тунике, как у бывшего генпрокурора Пшонки. И это фото – готовая афиша будущего блокбастера. Финал – "калигула" из профсоюза садится в тюрьму. Носят ли ему передачи стриптизерши? Пусть решают сценаристы,

– резюмирует Голобуцкий.

Напомним, кроме противодействия кибератакам России (4 500 только за этот год) и разоблачению ботоферм (42 с начала войны), ГКИБ СБУ неоднократно разоблачал подобные схемы.

Так, в 2021 году остановили схему оформления разрешительных документов моряков, которая приносила преступникам 150 миллионов долларов США ежегодно. Благодаря СБУ реестр документов моряков был возвращен государству. Также спецслужба остановила схему хищения 700 тысяч гектаров земель в Госгеокадастре.