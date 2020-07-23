Адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко сообщил, что ведущие институты отказались установить психологический портрет по видео. Однако именно на эту экспертизу, в качестве доказательства причастности Кузьменко к убийству журналиста, указывают чиновники.

Низка інститутів відмовилася провести експертизу ходи, повідомив у фейсбуці адвокат Юлії Кузьменко Тарас Безпалий.

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За його словами, єдиним основним доказом у справі є експертиза ходи Айвона Бірча з Англії, а також портретно-психологічна експертиза.

Безпалий наголосив, що саме їх високопосадовці наводять як доказ причетності Кузьменко до вбивства Павла Шеремета.

Коли адвокати звернулись до низки провідних інститутів, всі сказали, що встановити психологічний портрет по відео, а тим паче порівняти два відео, неможливо,

– розповів захисник.

Та додав, що це суперечить самому предмету експертизи. Адвокат наголосив також, що Мін’юст відкрив дисциплінарне провадження щодо цих двох експертів.

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Вбивство Павла Шеремета: основне

20 липня 2016 року авто журналіста підірвали на одній із вулиць Києва.

У грудні 2019 року під час пресконференції за участю президента міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи.

Водночас слідчі продовжують пошук людей, які "підбурювали виконавців свідомо чи несвідомо" вчинити вбивство Шеремета.

Досудове розслідування у справі наразі завершили.

Кого підозрюють у виконанні вбивства Шеремета:

лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко;

військову медсестру Яну Дугарь;

ветерана АТО, музиканта Андрія Антоненка.

Підозрювані всі звинувачення спростовують. Значна частина суспільства та журналістів виступила на їхній захист та звинувачує силовиків у сфальсифікованих результатах слідства.