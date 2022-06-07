Овсянников в 2018 году за государственные средства защищал беглого президента Виктора Януковича. В 2018 году он встречался с ним в России. В августе того года трижды покидал заседание Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента.

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Кроме того, Овсянников является адвокатом российского военного – осужденного за убийство гражданского Вадима Шишимарина. Адвокат просил оправдать подсудимого, объясняя, что тот "формально выполнял приказ выстрелить и надеялся, что не попадет".

Виктор Овсянников и Виктор Янукович / Фото – фейсбук адвоката

Ивана Комелова подозревают в "государственной измене", "создании незаконных военизированных формирований", "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность".

Дело рассматривает судья Днепровского суда Оксана Бирса. Она известна также приговором в отношении бывшего "беркутовца" Андрея Хандрикина.

Его обвиняли в избиении и пытках двух активистов – Михаила Нискогуза и Владислава Цилицкого – у входа на стадион "Динамо" во время событий Революции Достоинства 20 января 2014 года. Тогда Днепровский райсуд оправдал экс-беркутовца.

Дело Комелова: что известно

В июне 2021 года следователи СБУ под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и Севастополь завершили досудебное расследование в уголовных производствах в отношении двух руководителей общественного движения "Украинский выбор". А именно – Ивана Комелова и Александра Синявского.

Иван Комелов / Фото – фейсбук Комелова

Их подозревают в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории Крыма и и городе Севастополь. По версии прокуратуры, обвиняемые входили в так называемые "избирательные комиссии". А также имели отношение к вооруженному формированию "Самооборона Крыма", которое занималось преследованием проукраинских активистов и захватом админзданий.

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По информации СБУ, они выполняли противоправные приказы "вожаков" незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". За указанную преступную деятельность представители государства-оккупанта наградили подозреваемых ведомственными медалями " За возвращение Крыма".

В июне 2021 года Печерский суд разрешил расследовать их дело заочно, поскольку оба находились на оккупированном полуострове. В июле дело передали в суд.

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