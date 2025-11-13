Сознательно не занимался делами, где расследование ведет НАБУ, – адвокат, которого связывают с Миндичем

Харьковский адвокат Алексей Менив, которого некоторые источники связывают с совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем, категорически отрицает любые личные или профессиональные связи с бизнесменом. Менив подтвердил, что является соседом Миндича, однако знаком с ним лишь опосредованно.

О соседстве он узнал якобы только после публикации журналистского расследования "Украинской правды". Такое адвокат сказал в комментарии Общественному, передает 24 Канал.

К теме В бизнес-империи Миндича не только "Квартал 95": какие компании ему приносили доход

Как Менив комментирует связи с бизнесменом Миндичем?

Адвокат сообщил, что не знаком с Миндичем и не участвует в делах, которые расследует НАБУ.

Я знал, что он живет в этом доме, но не знал, какая именно квартира, на каком этаже и в каком подъезде. Я его никогда не видел,

– сказал Менив.

На уточнение, встречал ли он Миндича во дворе, Менив ответил, что нет, объяснив, что проживает в Харькове, а в Киеве бывает только на выходные, когда навещает семью.

В то же время адвокат подтвердил знакомство с первым заместителем руководителя САП Андреем Синюком, отметив, что это его академический товарищ, и все встречи происходили в публичных местах, в частности в кафе.

Он отрицает, что во время этих встреч обсуждал с Синюком дела, которые расследует САП или НАБУ. По словам адвоката, он никогда не защищал в этих производствах никаких подозреваемых.

Я сознательно не занимался этими делами, чтобы избежать конфликта интересов,

- пояснил он, добавив, что после назначения Синюка в САП у него ни одного дела, связанного с НАБУ, не было.

Кто такой Алексей Менив?

Харьковский адвокат, партнер АО "Шкребец и партнеры" с 2013 года. В 2021 году он защищал в суде главу Новобаварского района Харькова Татьяну Цыбульник по делу о ложном декларировании.

Кроме того, был доверенным лицом кандидата на должность городского головы Харькова Игоря Терехова в 2021 году. С 2022 года работает советником Харьковского городского головы по правовым вопросам на общественных началах.

Журналисты "Украинской правды" 10 ноября опубликовали расследование, в котором говорится о серии тайных встреч Менива и Синюка в конце августа-октября 2025 года. В частности, чиновник неоднократно покидал здание САП, встречался с адвокатом в кафе и во дворах неподалеку, а во время одной из встреч 13 октября, по данным журналистов, передал Мениву синюю папку с надписью "Прокуратура".

В расследовании отмечается, что Синюк мог иметь косвенное влияние на ход дел, связанных с бизнесменом и другом президента Тимуром Миндичем.

Причастность Миндича к коррупционным схемам: что известно?