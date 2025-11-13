О соседстве он узнал якобы только после публикации журналистского расследования "Украинской правды". Такое адвокат сказал в комментарии Общественному, передает 24 Канал.
Как Менив комментирует связи с бизнесменом Миндичем?
Адвокат сообщил, что не знаком с Миндичем и не участвует в делах, которые расследует НАБУ.
Я знал, что он живет в этом доме, но не знал, какая именно квартира, на каком этаже и в каком подъезде. Я его никогда не видел,
– сказал Менив.
На уточнение, встречал ли он Миндича во дворе, Менив ответил, что нет, объяснив, что проживает в Харькове, а в Киеве бывает только на выходные, когда навещает семью.
В то же время адвокат подтвердил знакомство с первым заместителем руководителя САП Андреем Синюком, отметив, что это его академический товарищ, и все встречи происходили в публичных местах, в частности в кафе.
Он отрицает, что во время этих встреч обсуждал с Синюком дела, которые расследует САП или НАБУ. По словам адвоката, он никогда не защищал в этих производствах никаких подозреваемых.
Я сознательно не занимался этими делами, чтобы избежать конфликта интересов,
- пояснил он, добавив, что после назначения Синюка в САП у него ни одного дела, связанного с НАБУ, не было.
Кто такой Алексей Менив?
Харьковский адвокат, партнер АО "Шкребец и партнеры" с 2013 года. В 2021 году он защищал в суде главу Новобаварского района Харькова Татьяну Цыбульник по делу о ложном декларировании.
Кроме того, был доверенным лицом кандидата на должность городского головы Харькова Игоря Терехова в 2021 году. С 2022 года работает советником Харьковского городского головы по правовым вопросам на общественных началах.
Журналисты "Украинской правды" 10 ноября опубликовали расследование, в котором говорится о серии тайных встреч Менива и Синюка в конце августа-октября 2025 года. В частности, чиновник неоднократно покидал здание САП, встречался с адвокатом в кафе и во дворах неподалеку, а во время одной из встреч 13 октября, по данным журналистов, передал Мениву синюю папку с надписью "Прокуратура".
В расследовании отмечается, что Синюк мог иметь косвенное влияние на ход дел, связанных с бизнесменом и другом президента Тимуром Миндичем.
Причастность Миндича к коррупционным схемам: что известно?
В понедельник, 10 ноября, НАБУ провело обыски в четырех квартирах Тимура Миндича в Киеве. Однако сам бизнесмен, который фигурирует в деле об отмывании средств, покинул Украину еще до обысков, преодолев государственную границу за 4,5 часа.
Операция "Мидас" выявила масштабную коррупционную схему в энергетической сфере, в которую были вовлечены министр, чиновники и бизнес-партнеры президента. Система предусматривала получение "откатов" из государственных контрактов "Энергоатома", а также вероятное внешнее вмешательство России.
По данным следствия, схема осуществлялась под руководством лица с кодовым именем "Карлсон", вероятно речь идет о Тимуре Миндиче. В частности, на записях зафиксировано разговоры "Карлсона" и тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко, которые обсуждали взятки и безопасность коррупционной схемы.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что подозреваемых по этому делу, в частности Миндича, видели в Израиле.