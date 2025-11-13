Про сусідство він дізнався нібито тільки після публікації журналістського розслідування "Української правди". Таке адвокат сказав у коментарі Суспільному, передає 24 Канал.

Як Менів коментує зв'язки з бізнесменом Міндічем?

Адвокат повідомив, що не знайомий з Міндічем і не бере участі у справах, які розслідує НАБУ.

Я знав, що він мешкає в цьому будинку, але не знав, яка саме квартира, на якому поверсі й у якому під’їзді. Я його ніколи не бачив,

– сказав Менів.

На уточнення, чи зустрічав він Міндіча у дворі, Менів відповів, що ні, пояснивши, що проживає у Харкові, а в Києві буває лише на вихідні, коли навідує сім'ю.

Водночас адвокат підтвердив знайомство з першим заступником керівника САП Андрієм Синюком, зазначивши, що це його академічний товариш, і всі зустрічі відбувалися у публічних місцях, зокрема у кафе.

Він заперечив, що під час цих зустрічей обговорював із Синюком справи, які розслідує САП або НАБУ. За словами адвоката, він ніколи не захищав у цих провадженнях жодних підозрюваних.

Я свідомо не займався цими справами, щоб уникнути конфлікту інтересів,

- пояснив він, додавши, що після призначення Синюка у САП у нього жодної справи, пов'язаної з НАБУ, не було.

Хто такий Олексій Менів?

Харківський адвокат, партнер АТ "Шкребець і партнери" з 2013 року. У 2021 році він захищав у суді голову Новобаварського району Харкова Тетяну Цибульник у справі про неправдиве декларування.

Крім того, був довіреною особою кандидата на посаду міського голови Харкова Ігоря Терехова у 2021 році. З 2022 року працює радником Харківського міського голови з правових питань на громадських засадах.

Журналісти "Української правди" 10 листопада опублікували розслідування, в якому йдеться про серію таємних зустрічей Менівa та Синюка наприкінці серпня-жовтня 2025 року. Зокрема, посадовець неодноразово залишав будівлю САП, зустрічався з адвокатом у кафе та у дворах неподалік, а під час однієї з зустрічей 13 жовтня, за даними журналістів, передав Меніву синю теку з написом "Прокуратура".

В розслідуванні зазначається, що Синюк міг мати непрямий вплив на перебіг справ, пов'язаних із бізнесменом та другом президента Тимуром Міндічем.

