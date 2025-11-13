Свідомо не займався справами, де розслідування веде НАБУ, – адвокат, якого пов'язують з Міндічем
- Харківський адвокат Олексій Менів заперечує зв'язки з бізнесменом Тимуром Міндічем.
- Водночас ЗМІ повідомляють про серію таємних зустрічей Менівa з першим заступником керівника САП Андрієм Синюком, під час яких відбулася передача важливих документів.
Харківський адвокат Олексій Менів, якого деякі джерела пов'язують зі співвласником студії "Квартал 95" Тимуром Міндічем, категорично заперечує будь-які особисті або професійні зв'язки з бізнесменом. Менів підтвердив, що є сусідом Міндіча, проте знайомий із ним лише опосередковано.
Про сусідство він дізнався нібито тільки після публікації журналістського розслідування "Української правди". Таке адвокат сказав у коментарі Суспільному, передає 24 Канал.
Як Менів коментує зв'язки з бізнесменом Міндічем?
Адвокат повідомив, що не знайомий з Міндічем і не бере участі у справах, які розслідує НАБУ.
Я знав, що він мешкає в цьому будинку, але не знав, яка саме квартира, на якому поверсі й у якому під’їзді. Я його ніколи не бачив,
– сказав Менів.
На уточнення, чи зустрічав він Міндіча у дворі, Менів відповів, що ні, пояснивши, що проживає у Харкові, а в Києві буває лише на вихідні, коли навідує сім'ю.
Водночас адвокат підтвердив знайомство з першим заступником керівника САП Андрієм Синюком, зазначивши, що це його академічний товариш, і всі зустрічі відбувалися у публічних місцях, зокрема у кафе.
Він заперечив, що під час цих зустрічей обговорював із Синюком справи, які розслідує САП або НАБУ. За словами адвоката, він ніколи не захищав у цих провадженнях жодних підозрюваних.
Я свідомо не займався цими справами, щоб уникнути конфлікту інтересів,
- пояснив він, додавши, що після призначення Синюка у САП у нього жодної справи, пов'язаної з НАБУ, не було.
Хто такий Олексій Менів?
Харківський адвокат, партнер АТ "Шкребець і партнери" з 2013 року. У 2021 році він захищав у суді голову Новобаварського району Харкова Тетяну Цибульник у справі про неправдиве декларування.
Крім того, був довіреною особою кандидата на посаду міського голови Харкова Ігоря Терехова у 2021 році. З 2022 року працює радником Харківського міського голови з правових питань на громадських засадах.
Журналісти "Української правди" 10 листопада опублікували розслідування, в якому йдеться про серію таємних зустрічей Менівa та Синюка наприкінці серпня-жовтня 2025 року. Зокрема, посадовець неодноразово залишав будівлю САП, зустрічався з адвокатом у кафе та у дворах неподалік, а під час однієї з зустрічей 13 жовтня, за даними журналістів, передав Меніву синю теку з написом "Прокуратура".
В розслідуванні зазначається, що Синюк міг мати непрямий вплив на перебіг справ, пов'язаних із бізнесменом та другом президента Тимуром Міндічем.
Причетність Міндіча до корупційних схем: що відомо?
У понеділок, 10 листопада, НАБУ провело обшуки у чотирьох квартирах Тимура Міндіча в Києві. Проте сам бізнесмен, який фігурує у справі про відмивання коштів, покинув Україну ще до обшуків, подолавши державний кордон за 4,5 години.
Операція "Мідас" виявила масштабну корупційну схему в енергетичній сфері, у яку були залучені міністр, чиновники та бізнес-партнери президента. Система передбачала отримання "відкатів" із державних контрактів "Енергоатому", а також ймовірне зовнішнє втручання Росії.
За даними слідства, схема здійснювалася під керівництвом особи з кодовим ім'ям "Карлсон", ймовірно йдеться про Тимура Міндіча. Зокрема на записах зафіксовано розмови "Карлсона" та тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка, які обговорювали хабарі та безпеку корупційної схеми.
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що підозрюваних у цій справі, зокрема Міндіча, бачили в Ізраїлі.