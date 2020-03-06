По словам ведущего координатора Объединенной следственной группы (JIT), прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, следователям удалось полностью доказать причастность РФ к трагедии.

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Тем не менее, пока дело касается только исполнителей, а не вдохновителей преступления.

Ключевой момент, основанный на выводах следственной группы, заключается в том, что для развертывания на территории Украины системы противовоздушной обороны "Бук", находящейся на вооружении 53-й бригады ПВО российской армии, требовался прямой приказ военно-политического руководства РФ, что подразумевало передачу российской военной техники за границу, когда не было введено военное положение и не было объявлено никакой войны.

Следовательно, для развертывания системы противовоздушной обороны с российским экипажем или без него требовалось распоряжение президента РФ и министра обороны страны.

Де-юре, их подстрекательство к совершению преступления состоит из:

– Предоставление средств или инструментов (передача систем ПВО "Бук");

– Сокрытие преступников и способы совершения преступления (транспортировка системы ПВО обратно на территорию Российской Федерации, сокрытие экипажа на ее территории);

– Попытка дискредитировать расследование, раскрутить теории заговора и дезинформацию, чтобы запутать расследование.

Таким образом, свидетельство суда об атаке MH17 российской системой ПВО, доставленной с российской территории, автоматически дает основания для выдвижения обвинений против высшего военного руководства РФ.

Это объясняет попытки Москвы вмешаться в расследование и судебный процесс путем фальсификации доказательств и активной информационной кампании по дезинформации.

Украина не причастна к катастрофе MH17

Данные военной разведки, недавно опубликованные в Нидерландах, исключают причастность к катастрофе MH17 со стороны украинских систем противовоздушной обороны "Бук".

Только российская система противовоздушной обороны "Бук" была развернута на территории Украины, находящейся вне контроля Киева, которая могла запустить смертельную ракету 9М38.

Однако Кремль может попытаться избежать обвинений против своего военно-политического руководства, признав, что система ПВО была передана боевикам "ДНР", которые в дальнейшем эксплуатировали пусковую установку.

Эта позиция выглядит неубедительной, хотя единственно возможной с точки зрения неотложной необходимости вывести Путина и Ко из-под удара.

Тот факт, что после падения MH17 система ПВО была быстро возвращена на российскую территорию, свидетельствует о том, что она оставалась под эффективным контролем российских военных.

Все подозреваемые по делу MH17 сейчас находятся либо в РФ, либо на территориях, контролируемых Кремлем.

Существует вероятность того, что, если суд докажет, что пассажирский самолет был уничтожен российской системой ПВО, Кремль может попытаться арестовать и заключить под арест других обвиняемых в РФ.

Таким образом, Москва заблокирует дальнейшее расследование, направленное на выявление и судебное преследование вдохновителей преступления.

Обратите внимание: Нидерланды в 2014 году планировали направить военных на место катастрофы MH17