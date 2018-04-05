Дело о "рюкзаках Авакова": расследование завершено

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование в отношении сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря по делу о поставках рюкзаков подразделениям Нацгвардии.

Об этом сообщает Insider со ссылкой на ответ НАБУ на запрос журналистов.

В НАБУ также добавили, что отныне материалы дела открываются для ознакомления подозреваемым и стороне их защиты. При этом конкретных временных рамок для ознакомления законом не предусмотрено, однако в случае затягивания процедуры, сторона обвинения может обратиться в суд для установления предельного срока.

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Отмечается, что после ознакомления с материалами дела, оно будет передано в суд.

Напомним, 31 октября 2017 года НАБУ задержало сына главы МВД Александра Авакова, его бизнес-партнера Владимира Литвина и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.



Впоследствии Авакову и Чеботарю было предъявлено подозрение в растрате, присвоении или завладении государственными средствами путем злоупотребления служебным положением.

В чем заключается дело о "рюкзаках Авакова"? Производство касается поставок в подразделения Нацгвардии тактических рюкзаков по завышенным ценам. В феврале 2015 года МВД заключило соглашения с ООО "Днипровенд" на покупку 5 тысяч рюкзаков стоимостью 14,5 миллиона гривен и с ЧП "Плигачов" на 1 тысячу рюкзаков стоимостью 2,1 миллиона гривен. По данным СМИ, компания "Днипровенд" связана с товарищем Александра Авакова – Владимиром Литвиным из Харькова.