Дело переводчика Гройсмана: суд оставил Ежова под стражей

Голосеевский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бывшему переводчику премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, которого обвиняют в государственной измене.

Срок действия меры пресечения для Ежова в виде содержания под стражей продлили еще на два месяца – до 1 ноября.

Читайте также: Стало известно, сколько заработал "российский шпион" Ежов за прошлый год

Об этом сообщает корреспондент 24 канала из зала суда Елена Кук.

Во время заседания суда в понедельник, который уже рассматривает дело о госизмене Ежова по сути, прокурор в полном объеме зачитал протоколы обыска.

Станиславу Ежову продлили срок содержания под стражей еще на два месяца

Следующее заседание по этому делу запланировано на 8 октября.

Напомним, 20 декабря 2017 года контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила сотрудника Секретариата Кабинета министров Станислава Ежова, которого завербовали российские спецслужбы. В его обязанности входил перевод встреч премьер-министра с иностранными делегациями.



По данным спецслужб, завербованный чиновник собирал служебную информацию Кабинета Министров Украины, в частности относительно заграничных поездок и переговоров премьер-министра, которую затем по электронной почте пересылал представителям спецслужб РФ. 21 декабря Ежову объявили подозрение по статье о государственной измене.