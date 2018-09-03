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Дело переводчика Гройсмана: суд оставил Ежова под стражей

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Экс-переводчика Гройсмана Ежова оставили под стражей еще на два месяца
Экс-переводчика Гройсмана Ежова оставили под стражей еще на два месяца / Елена Кук/24 Канал

Голосеевский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей бывшему переводчику премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, которого обвиняют в государственной измене.

Срок действия меры пресечения для Ежова в виде содержания под стражей продлили еще на два месяца – до 1 ноября.

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Об этом сообщает корреспондент 24 канала из зала суда Елена Кук.

Во время заседания суда в понедельник, который уже рассматривает дело о госизмене Ежова по сути, прокурор в полном объеме зачитал протоколы обыска.

Єжов суд держзрада

Станиславу Ежову продлили срок содержания под стражей еще на два месяца

Следующее заседание по этому делу запланировано на 8 октября.

Напомним, 20 декабря 2017 года контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила сотрудника Секретариата Кабинета министров Станислава Ежова, которого завербовали российские спецслужбы. В его обязанности входил перевод встреч премьер-министра с иностранными делегациями.

По данным спецслужб, завербованный чиновник собирал служебную информацию Кабинета Министров Украины, в частности относительно заграничных поездок и переговоров премьер-министра, которую затем по электронной почте пересылал представителям спецслужб РФ. 21 декабря Ежову объявили подозрение по статье о государственной измене.

Теги: Новости Украины Расследования Станислав Ежов Судьи
Источник: 24 Канал
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