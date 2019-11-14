Дело по "Приватбанку" передали в НАБУ, – Сытник

Генпрокурор Руслан Рябошапка передал дело в отношении "Приватбанка" в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом в эфире 24 канала заявил глава НАБУ Артем Сытник. Он сказал: "В банковском секторе есть большие проблемы... 400 миллиардов гривен – это сумма проблемных кредитов государственных банков или это сумма невозвращенного рефинансирования. Из них 183 миллиарда гривен – это как раз "Приватбанк".

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По его словам, в НАБУ было дело по "Приватбанку", но они исследовали его на предмет возможной причастности определенных лиц к Нацбанку Украины, потому что это их зона ответственности.

То, что происходило в "Приватбанке", когда кредиты выдавались на привязанных лиц, это все же не совсем компетенция НАБУ. Это расследовала ГПУ, но 20 ноября полностью ликвидируется следствие в этом органе,

– пояснил Сытник.

Также пояснил: "Когда генпрокурором стал Рябошапка, то мы провели с ним совещание и решили, исходя из других действий правоохранительных органов, что и это дело, а это почти 1800 томов, передать в НАБУ. Речь идет о деле относительно событий в "Приватбанке" еще до национализации, когда он был коммерческим".

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