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      Дело по "Приватбанку" передали в НАБУ, – Сытник

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      Артем Сытник
      Артем Сытник / ua.news

      Генпрокурор Руслан Рябошапка передал дело в отношении "Приватбанка" в Национальное антикоррупционное бюро.

      Об этом в эфире 24 канала заявил глава НАБУ Артем Сытник. Он сказал: "В банковском секторе есть большие проблемы... 400 миллиардов гривен – это сумма проблемных кредитов государственных банков или это сумма невозвращенного рефинансирования. Из них 183 миллиарда гривен – это как раз "Приватбанк".

      На времени: Отмена национализации "Приватбанка": известна дата суда

      По его словам, в НАБУ было дело по "Приватбанку", но они исследовали его на предмет возможной причастности определенных лиц к Нацбанку Украины, потому что это их зона ответственности.

      То, что происходило в "Приватбанке", когда кредиты выдавались на привязанных лиц, это все же не совсем компетенция НАБУ. Это расследовала ГПУ, но 20 ноября полностью ликвидируется следствие в этом органе,
      – пояснил Сытник.

      Также пояснил: "Когда генпрокурором стал Рябошапка, то мы провели с ним совещание и решили, исходя из других действий правоохранительных органов, что и это дело, а это почти 1800 томов, передать в НАБУ. Речь идет о деле относительно событий в "Приватбанке" еще до национализации, когда он был коммерческим".

      Что нужно знать о деле "Приватбанка"?

      • Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк.
      • Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более 155 миллиардов гривен.
      • Бывшие владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине и в иностранных юрисдикциях).
      • Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка". В ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.
      • 15 октября "Приватбанк" одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова.
      • Судьи решили, что "Приватбанк" имеет достаточно предпосылок для судебного рассмотрения дела и получения возмещения в сумме около 3 миллиардов долларов. А судебный указ о всемирном аресте активов остается действующим до решения по сути.
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      Теги: Новости Украины Руслан Рябошапка ГПУ НАБУ Артем Сытник Приватбанк Новости политики Банки Игорь Коломойский Расследования
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