Дело Шеремета: Кузьменко останется под стражей по решению суда

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения кардиохирургу Юлии Кузьменко. Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета останется под стражей до 6 апреля.

Судебное заседание началось с опозданием, и продолжалось более 2 часов. Об этом сообщила корреспондентка 24 канала, которая находилась на месте событий.

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Адвокаты Юлии Кузьменко подали в суд материалы, доказывающие непричастность кардиохирурга к убийству журналиста Павла Шеремета: письма из Донецкого, Харьковского, Одесского научно-исследовательских институтов судебных экспертиз. В них говорится о том, что не существует криминалистического анализа походки, методологии, специалистов и в целом такое исследование провести невозможно.



Заседание суда по делу Шеремета

Также адвокат Кузьменко отметил, что через две недели у Юлии запланированы 19 операций. Из-за того, что суд не изменил меру пресечения, она не сможет там присутствует. Все присутствующие негативно восприняли такое решение, скандировали: "Позор".

3 февраля под зданием Печерского суда собрались около 100 человек, которые приняли участие в акции #FreeDrKuzmenko. Главное требование активистов – освободить врача Юлию Кузьменко.

Что известно о гибели Павла Шеремета?

Журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года в городе Киев. Сам автомобиль принадлежал Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководительнице издания "Украинская правда". Наданный момент следствие отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

Подозреваемые по делу Павла Шеремета / Инфографика 24 канала