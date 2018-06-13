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22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Дело Веремия: организатора "титушек" Крысина приговорили к пяти годам

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В среду, 13 июня, Апелляционный суд вынес решение в деле убийства журналиста Вячеслава Веремия. Юрия Крысина, которому ранее дали условный срок, сейчас отправили за решетку.

Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 Канала.

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По прошлому решению Шевченковского суда Юрия Крысина осудили за хулиганство и присудили четыре года лишения свободы, однако с отсрочкой под личные обязательства, ссылаясь на то, что Крысин раскаялся и признался в содеянном.

13 июня суд доказал, что раскаяние было неискреннее и приговорил Крысина к пяти годам лишения свободы и никаких отсрочек. Однако из-за закона Савченко, год Крысин уже провел в СИЗО, поэтому фактического находиться под стражей ему осталось три года.

Апелляционная жалоба была удовлетворена не полностью, ведь прокуроры требовали шесть лет, а защитники потерпевших – семь. Но в некоторых статьях, в частности приобщении новые факты, видео и допрос новых свидетелей, Апелляционный суд оставил без удовлетворения, ссылаясь на то, что это некомпетентно с их стороны.

На заседании присутствовала мать погибшего Екатерина Веремий и у нее был очень эмоциональный спич. Она обращалась к Крысину и просила его хотя бы извиниться перед ней, однако у осужденного не было никаких эмоций.

"Первый раз в истории мать погибшего стала на колени. Судьи, будьте справедливы, прошу вас", – произнесла мать Веремия.

Кто такой Юрий Крысин?
Его считают главным ответственным за убийство журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия, поскольку в суде Крысин признал, что во время Революции Достоинства организовывал и собирал людей, которые нападали на участников Евромайдана. В криминальных кругах его знают под кличками "Шкаф", "Шрек" или "Крыса". Прославился рейдерством и рэкетом.

Теги: Новости Украины Новости Киева Судьи Криминальные новости Титушки Евромайдан
Источник: 24 канал
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