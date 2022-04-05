"Демилитаризованные" песики и коровы: ужасные кадры зверств оккупантов с Черниговской области

Российские оккупанты неоднократно доказывают, что им без разницы, кого убивать. Они просто разрушают все, к чему только могут дотянуться.

Спасатели обнародовали фотографии ужасных зверств оккупантов в Черниговской области. На них просто больно смотреть.

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Убили даже песика

Снаряды сейчас находят практически повсюду: в погребах, во дворах домов, на улице. Захватчики даже додумались убивать домашних животных. Невозможно понять, зачем такое делать.

Осторожно! Некоторые фотографии могут вас шокировать.

Фото ДСНС

Фото ГСЧС

Фото ГСЧС

Фото ГСЧС

Вот вся армия России – убивает женщин, детей, животных. Цинично и подло бьет в спину, а потом убегает с награбленным, оставляя гнить даже своих убитых соотечественников, – отмечают в ГСЧС.

Напомним, хоть оккупантов удалось выбить из Черниговской области, и глава местной ОВА Вячеслав Чаус призывает переселенцев пока не возвращаться домой. В регионе сейчас проблемы с ресурсами, нужно время, чтобы навести во всем порядок. В частности, в области очень много мин.

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