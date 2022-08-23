Для украинцев и всего мира наш флаг стал символом свободы и непокорности духа. 24 канал собрал поздравления политиков с государственным праздником.

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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук

Наш Флаг знает весь мир! С 24 февраля он стал символом не только Украины, но и символом свободы, непокоренности духа и борьбы всего мира. С сине-желтым произносят речи, выступают на сценах и одеваются в его цвета,

– заявил Стефанчук.

Он верит, что настанет день, когда наш флаг вернется на все украинские территории, включая Крым и Донбасс, и будет развеваться над каждым зданием.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Украинский флаг, как и украинская душа, – многогранный. Он не только бережет память о славном прошлом нашего государства, но и символизирует героизм настоящего. Синий – цвет чистого, мирного неба, а желтый – цвет плодородных пшеничных и ржаных полей. А вместе с тем эти цвета стали олицетворением храбрости, отваги и несокрушимости", – поздравил Шмыгаль.

По его словам, цвета флага несут в себе гордость за государство и его защитников, утешение и спокойствие для украинских семей и надежду для тех, кто злой волей потерял дом. Надежду, что украинский флаг снова взовьется над их городом или селом.

В Донецке, Луганске, Херсоне, Мелитополе, Севастополе, Ялте. В каждом населённом пункте, где временно поселился враг. Пока в наших сердцах развевается флаг Украины, нас не сломать. С Днем Государственного Флага Украины!

– добавил премьер-министр.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак

Ермак назвал украинский флаг символом свободного человека, борьбы за свободу. Он заявил, что это олицетворение единства, чести и достоинства. Синий и желтый – цвета украинской души. В нем сила и смелость.

"Наш украинский флаг будет развеваться в каждом украинском городе и селе. российский враг хотел лишить нас свободы. Рабы боятся флагов свободного государства. Но врагов мы отправим в их изолированную страну без будущего. А Украина и наши люди всегда будут свободными", – поздравил Ермак.

Также он призвал всех украинцев вывесить сегодня флаг из своего окна или же повязать на руку сине-желтую ленту.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

Чубаров заявил, что вскоре Государственный Флаг Украины будет снова развеваться над всеми освобожденными от российских оккупантов украинскими землями, включая Крым.

С Днем Государственного Флага Украины, дорогие сограждане!

– поздравил он.

Мэр Киева Виталий Кличко

Кличко назвал украинский флаг оберегом и нашей силой. По его словам, два года назад на печерских холмах в столице установили самый высокий флагшток и подняли самый большой флаг Украины. Теперь развевающийся над Киевом флаг виден со многих мест столицы. Он вдохновляет, поддерживает нашу решительность и уверенность в победе над российскими варварами.

"С украинским флагом наши защитники идут в бой и отважно сражаются с оккупантами. Мы выстоим! Это наша земля и наше государство. С Днем Государственного Флага! Слава Украине! Мы победим!" – поздравил городской голова.

Кличко поздравил украинцев с праздником: смотрите видео

Городской голова Николаева Александр Сенкевич

Сенкевич опубликовал видео, на котором поднял украинский флаг в разрушенном оккупантами здании.

Флаг, под которым мы отстроим Николаев и всю Украину! С праздником, друзья!

– сказал мэр.

Сенкевич поднял украинский флаг в разрушенном здании: смотрите видео

Городской голова Винницы Сергей Моргунов

"Флаг нашей победы и гордости подняли на Замковой горе. Все будет Украина! Спасибо нашим несгибаемым защитникам!" – заявил мэр.



В Виннице подняли флаг на Замковой горе / фото Сергей Моргунов

Городской голова Львова Андрей Садовый

Во Львове торжественно подняли флаг Украины над Мемориалом памяти Героев Небесной Сотни. Это сделал ветеран войны, киборг Роман Максимец.

"Сегодня Роман Максимец поднимал флаг. Он в 2016 году в Марьинке потерял две ноги и руку, но с гордостью поднимал флаг, потому что он – несокрушимый. Сегодня здесь вы – родные наших Героев. И наш флаг сегодня имеет совсем другую силу. Сегодня Донецк, Луганск и вся Украина – это святая земля, потому что окроплена нашей украинской кровью. Большой почет каждому воину наших Вооруженных Сил. Громкая слава нашему украинскому флагу и нашему государству", – сказал Садовый.

Во Львове торжественно подняли флаг Украины: смотрите видео

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Федоров вспомнил, как 23 августа 1991 года народные депутаты внесли сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. На следующий день Украина провозгласила независимость.

Наши символы объединяют нас сегодня и навсегда. Цвета смелости – синий и желтый – выводят нас на борьбу, на митинги, на общий траур и общие победы. Подводят на улице к незнакомцу или незнакомке за границей. Бросаются в глаза повсюду, как самое родное сочетание. Наши цвета поднимаются высоко и с почестями или рисуются скрытно на заборах оккупированных улиц – но каждый раз это громкие цвета, наши цвета,

– сказал министр.

По его словам, под Государственным Флагом мы точно знаем, кто мы и как много нас. Федоров добавил, что пока всеми руками и сердцами держим сине-желтый флаг Украины – уничтожить нас невозможно.

Федоров поздравил украинцев с Днем Флага: смотрите видео

Министр обороны Украины Алексей Резников

Сегодня мы празднуем День Государственного Флага. Голубой – для моря и неба. Желтый – для полей и солнца. Сине-желтый – для любви, мира, надежды и свободы,

– поздравил Резников.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

"Ко Дню Независимости Украины выражаю свое восхищение теми, кто бесстрашно защищает суверенитет и независимость Украины, принципы гуманизма и демократии. Европа на вашей стороне", – заявил Боррель.

Жозеп Боррель поздравил украинцев с Днем Флага: смотрите видео

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс

"С Днем Государственного Флага Украины! Великобритания с гордостью поднимает украинский флаг в этот день и особенно в то время, когда Украина бьется за свой народ и свою государственность", – поздравила Симмонс.



Мелинда Симмонс с украинским флагом / фото твиттер Мелинда Симмонс

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