Вместо сентября – 11 ноября: журналистка рассказала о новом Дне города в Херсоне

Об этом она рассказала в эфире 24 Канала. По ее словам, раньше городской праздник отмечали ежегодно в третью субботу сентября без какой-либо привязки к реальным знаменательным событиям. Теперь 11 ноября стало настоящим символом уверенности, который не обесценили ни ежедневные обстрелы, ни подрыв Каховской ГЭС.

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Символ освобождения и память о Левобережье

Инициатива перенести празднование исходила от самих херсонцев, которые стремились связать знаменательную дату с днем деоккупации.

Для нас это действительно очень важный день. Я слышала от людей, что его можно сравнить даже с рождением ребенка. Восемь с половиной месяцев ужасного страха оккупации закончились наступлением наших Вооруженных Сил– подчеркнула Евгения Вирлич.

Она также добавила, что этот день постоянно напоминает о необходимости освобождения Левобережья, где около 73% территории по-прежнему находится под контролем врага.

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Евгения Вирлич о ситуации в Херсоне: видео

Обстрелы FPV-дронами и вражеские провокации

Ситуация с безопасностью в Херсоне и общинах Правобережья остается напряженной. Оккупанты не прекращают удары из реактивных систем залпового огня и круглосуточно проводят атаки гражданских FPV-дронами, поэтому периодически пропадает свет и связь. На фоне приближения холодов трудности для жителей и военных только усиливаются.

В то же время россияне усилили информационное давление, распространяя фейки о намерениях форсировать Днепр и захватить микрорайон Корабел.

Этот пропагандистский тезис звучит у них время от времени. Они пытаются расшатать людей. Но наши военные готовы ко всем возможным сценариям и знают, как противостоять врагу. Поэтому мы верим ВСУ и полагаемся на их боевую работу– подытожила журналистка.

Ранее Евгения Вирлич отмечала, что после гуманитарной паузы российские оккупанты возобновили массированные удары по правобережной части области и стянули вооружение на Левобережье.