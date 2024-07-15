Указ о введении такого государственного праздника в 2008 году издал тогдашний Президент Украины Виктор Ющенко. Это важный день, когда говорят об истории и соборности нашего государства, единстве украинского народа. Сначала событие праздновали 28 июля. Однако в 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, поэтому дата изменилась, пишет 24 Канал.

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День крещения Киевской Руси: история

Великий киевский князь Владимир сначала был язычником. Однако однажды в 30-летнем возрасте он решил стать христианином. Произошло это в Византии, поскольку тогда эта страна была самой мощной в мире. Правитель понимал – если окрестить Киевскую Русь, то улучшатся связи между европейскими государствами. Говорят, что Владимир выбирал между христианством, исламом и иудаизмом и даже приглашал к себе посланников от этих религий.

Жителей Киева окрестили в реке Почайна. Через некоторое время христианскую веру приняли и в других городах Киевской Руси. Однако некоторым людям сначала было сложно отречься от язычества. На протяжении многих веков местное население придерживалось определенных традиций, от которых не хотелось отказываться.

Крещение на реке Почайна на реке Почайна Крещение Киевской Руси / Фото Укринформ

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Кто такой Владимир Великий

Владимир Святославич был родом из династии Рюриковичей и родился где-то в 958 году. Править Киевской Русью он начал после смерти отца, держал власть в своих руках с 980 до 1015 года. После крещения князь популяризировал христианство, кроме того, мужчина построил немало монастырей и церквей. Во время правления Владимира Великого государство сильно развилось и получило значительное влияние в мире.

Князь киевский был хорошим дипломатом, что помогало ему улучшать внешние связи и политические дела. Больше всего он развивал отношения с Византией и странами Востока. Во времена Владимира было решено немало экономических проблем, которые, в частности, были связаны с торговлей. Этот государственный деятель навсегда вошел в историю Украины, обогатил ее культуру и влияние своими решениями и хорошим правлением.