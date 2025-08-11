9 и 10 августа 2025 года Львов, как Молодежная столица Европы, присоединился к празднованию по случаю Дня молодежи. Участие в активностях приняли более 10 тысяч человек.

В рамках года Молодежной столицы Европы 2025 во Львове состоялся масштабный фестиваль, объединивший искусство, сообщество и культуру. На два дня роща превратилась в живую карту идей, голосов и опытов, передает 24 Канал.

Как прошел первый день празднования?

Первый день стартовал с открытия УкрМолФорум 2025, с участием представителей государственной власти, органов местного самоуправления и международных партнеров.

После этого в городе в четвертый раз вручили награду "Смелые" – награду для молодежи, которая меняет страну и себя к лучшему. Получили ее 15 победителей: 5 военных, 5 ветеранов и 5 волонтеров. В этом году статуэтка впервые получила новую форму – вместо стекла ее изготовили из бетона, как символ силы, сопротивления и непокорения.

После этого в Шевченковском гаю с утра до вечера переплеталась музыка, литература, диалоги, мастер-классы и ярмарки.

Гости имели возможность побывать на аллее ретроспективы, принять участие в спифрендинге с властью, станцеивать бойковские и гуцульские танцы с сообществом "Дриґ", знакомиться с десятками молодежных организаций, испытывать стрельбу из лука и пройти полосу препятствий в кресле колесном на локации UNBROKEN.

Не обошлось и без музыкальной программы – гостей развлекали разными жанрами: от камерной атмосферы Porichka и джазовой сцены – до The Unsleeping и взрывной энергии ТНМК.

Между событиями гости имели возможность посетить ярмарку локальных брендов, где были представлены одежда, книги, еда, кофе. Каждая покупка конвертировалась в донат. Целью сбора является 1 миллион гривен, из которых уже удалось собрать 428 тысяч.

Вчера в Шевченковском гаю я видел, как молодые люди танцуют Дриг. Почти все – девушки. Парней очень мало, а те, что есть, в основном несовершеннолетние. Потому что сегодня праздновать могут не все. Кто-то на фронте. Кто-то отдал жизнь. Но есть те, кто в силу возраста или других причин не является военнообязанными. Они остаются здесь и творят эту страну на своем месте также,

– делится мэр Львова Андрей Садовый.

Как прошел второй день празднования?

Второй день начался в Митрополичьих садах – Первой молодежной литургией под открытым небом.

Позже в центре Львова открыли скульптуру Молодежной столицы "Те, кто несут солнце-искру", созданную известным украинским художником Сергеем Майдуковым. Фигура символизирует поколение молодежи – живой, подвижной, наполненной светом и стремлением менять мир. Артобъект останется в городе как напоминание о роли молодого поколения в его жизни.

Вечером на стадионе "Сокол" прошел молодежный товарищеский матч между львовской молодежью и участниками УкрМолФорума 2025 из Киева.

В 23:09 из Львова в Киев отправился "Молодежный экспресс" – специальный поезд, который стал символической точкой празднования во Львове.

УкрМолФорум 2025 во Львове стал ярким примером того, как город может быть не только площадкой для идей, но и средой, что вдохновляет к реальным изменениям. Символично, что именно здесь молодежь нарабатывает рекомендации для государства по улучшению условий для них в различных сферах жизни,

– говорит Александр Санченко.

Как Львов праздновал День молодежи / фото предоставлены 24 Каналу

Как Львов стал молодежной столицей?

В 2018 году Львов получил статус Молодежной столицы Украины, что привело к развитию молодежной инфраструктуры. В городе открыли молодежные центры, создали сеть ТВОРИ!, провели всеукраинские фестивали и конференции, в частности "Молодвиж" и "Дизариум".



Вскоре Львов подал заявку на титул Молодежной столицы Европы и одержал победу в конкурсе 2022 года. Это открывает перед городом новые возможности – международное признание, расширение партнерств и активное участие молодежи в развитии городской жизни.