Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на организаторов фестиваля.

Смотрите также Посетите этот малоизвестный парк Львова, где изогнутые деревья творят магию для ваших фото

Какая программа фестиваля ко Дню молодежи?

Фестиваль в Шевченковском гаю продлится с 16:00 до 21:30. По словам организаторов, вход на все мероприятия бесплатный при условии регистрации.

Этот День молодежи – о присутствии и силе. Мы сознательно создаем пространство, в котором молодежь не потребляет, а творит смыслы: говорит о мечтах, о потерях и любви, об общественном участии и будущем, которое они уже сейчас формируют. Это – голос поколения, не ждет разрешения действовать,

– поделились организаторы.

Также сейчас уже стала известной подробная программа фестиваля. В этот день гостей ждут тематические музыкальные сцены и главная сцена с вечерним хедлайнером, литературный дворик, ярмарка, а также многое другое.

История и культура

16:00 – 21:30 – "Qırım azbarı" (Крымский дворик). Пространство крымской культуры и памяти: кофе на песке, мастер-классы, выставка, интерактивы, письма в Свободный Крым и мерч.



16:30 – 19:30 – Литературник. Пространство тишины и содержания, где будут звучать тексты об опыте, потерю, любовь и память В программе – чтения и разговоры о важном с участием украинских авторов, в частности Романа Голубовского, Галины Крук, Екатерины Михалицыной, Даниила Ильницкого и Остапа Сливинского.



18:00 – 19:30 – Традиционные танцы вместе с сообществом "ДРИГ". Группа "Дриґ" проведет открытый мастер-класс по аутентичному украинскому танцу – от бойковских до гуцульских мотивов.

Нетворкинг

16:00 – 19:30 – Аллея общественных организаций. Пространство встречи с десятками молодежных ОО со всей страны. Там можно будет познакомиться с командами, которые меняют свои общины, узнать о волонтерстве, стажировках, проектах и присоединиться к ним.



16:00 – 17:00 – Спидфрендинг с чиновниками. Нестандартный разговор: молодежь и представители местной власти садятся друг напротив друга и меняются каждые 5 – 7 минут. Формат общения, где можно напрямую задать вопрос, предложить идею или рассказать о своем опыте.

Сила и выносливость

16:00 – 19:30 – "Unbroken". На этой локации у гостей будет возможность пройти полосу препятствий в кресле колесном, узнать больше о современных протезах, пообщаться с теми, кто живет с этими вызовами ежедневно.



16:00 – 19:30 – "Стрельница". Ветеранский спортивный хаб "Стрельница" открывает выездную локацию в Шевченковском гаю. Здесь каждый сможет пострелять из лука, попробовать лазерное оборудование и проверить меткость.

Хедлайнеры фестиваля

18:30 – 19:30 – The Unsleeping



19:50 – 21:10 – ТНМК

Главная сцена

16:10 – 16:40 – Yosyaa / Porichka stage



16:55 – 17:25 – Три шага в ночь / Porichka stage



17:40 – 18:10 – Brood / Porichka stage

Диджей сцена

16:00 – 18:30 – Basement Studio. Пространство современной электронной музыки в Шевченковском гаю. Программа начнется с лекции о развитии диджеинга во Львове – от первых андеграунд-вечеринок до современной клубной сцены. Далее – мастер-класс, на котором можно будет узнать, как работает диджей, как строятся сеты и создается музыка.

Джаз сцена

16:00 – 16:30 – Вступительный концерт Opera Avangard.



17:00 – 18:00 – Jam session



18:30–19:00 – Opera Avangard × Джемиль Кариков

Локальные бренды