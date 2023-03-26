Сегодня, 26 марта, в Украине отмечают День национальной гвардии. Президент Владимир Зеленский и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравили нацгвардейцев с профессиональным праздником, информирует 24 Канал.

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Благодарность за стальной характер

Президент отметил, что с начала полномасштабного вторжения войск России и на протяжении 9 лет войны на Донбассе нацгвардейцы проявляют настоящую украинскую силу и поблагодарил бойцов за службу и стальной характер.

С первых минут 24 февраля и в годы войны на Донбассе – нацгвардейцы проявляют настоящую украинскую силу, делают все, чтобы наше государство выстояло. Благодарю вас за службу и стальной характер,

– подчеркнул Зеленский.



Зеленский поблагодарил нацгвардейцев за службу и стальной характер / Фото Офис Президента



Нацгвардейцы защищают Украину 9 лет войны / Фото Офис Президента

Мужество Нацгвардейцев неоценено / Фото Офис Президента

"Честь, мужество, закон – не пустые слова"

В свою очередь Главнокомандующий в поздравлении подчеркнул, что нацгвардейцы каждый день на поле боя демонстрируют, что верность украинскому народу – это не пустые слова.

Честь, мужество, закон – это понятия, которые объединяют всех нацгвардейцев. Но за вами – не только правопорядок и безопасность. Каждый день на поле боя вы совершаете подвиги, демонстрируете, что верность присяге и украинскому народу – это не просто пустые слова. Проявляете незаурядную стойкость и отвагу,

– отметил Валерий Залужный.

Залужный указал, что ценой своей жизни защитники Украины борются за свободу для каждого украинца и с первых дней российской агрессии демонстрируют поразительный героизм на самых сложных участках фронта.

"Бок о бок. Именно благодаря нашему единству и преданности Родине - мы непобедимы", - подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.