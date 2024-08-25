На День Независимости Украины мировые памятники подсветили сине-желтыми цветами. Это сделали в разных странах, передает 24 Канал.

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В сине-желтых цветах

По всему миру подсветили памятники в цвета украинского флага. Таким образом наше государство поздравили с Днем Независимости, ведь Украина каждый день борется за нее на поле боя.

Памятники в сине-желтых цветах: смотрите фото

24 августа 2024 года Украина отметила 33 годовщину независимости. В этот день также стало известно, что Литва предоставит Украине новый пакет военной помощи. В частности, комплексы ПВО малого радиуса действия, ракеты и другое оружие, которое должно поступить уже к началу сентября.

Об этом заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой.