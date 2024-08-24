Литовский чиновник во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины на Софиевской площади обратилась к нашему народу на украинском языке. Что говорила Шимоните, передает 24 Канал.

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Обращение Шимоните на украинском языке

Ингрида Шимоните отметила, что дня нее большая честь и большая радость в День Независимости быть с народом Украины.

Как и весь цивилизованный мир, восхищаюсь вами и искренне вам благодарна. Ведь, защищая свою землю и государственность, вы защищаете и нас все. Мою родину Литву, Европу и весь демократический мир. Спасибо вам. Желаю вам веры, стойкости и, конечно, победы,

– говорит политик.

Литовская премьер сказала, что надеется и верит, что день победы обязательно наступит. Она видит его празднование в украинском Крыму и в свободном, гордом Мариуполе. Шимоните ожидает, что украинцы, которые получили убежище в Литве, вернутся и отстроят Донецк и Луганск, что украинские дети вернутся в свои дома на Сумщине, Харьковщине, Херсонщине. Однажды они обнимут своих близких, храбрых украинских защитников и защитниц, которые вернутся с передовой и из плена.

"Что мы вместе станем свидетелями приговоров для всех, кто совершал бесчеловечные военные преступления против украинского народа и государства. И для каждого, кто выдавал варварские приказы. Что победа Украины и международный трибунал принесут честный и устойчивый мир для Украины и для нашего общего дома – Европы", – сказала премьер.

Шимоните указала, что Литва была и будет с Украиной на каждом шагу к этой цели. Страна будет продолжать делать все, чтобы приблизить украинскую победу.

"Победу света над тьмой. Победу добра над злом. Победу свободных людей. Которую будем праздновать вместе. Со светом, с газом и без р*сны. Слава Украине", – сказала Ингрида Шимоните.