Об этом рассказал заместитель командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Святослав Паламар, передает 24 Канал.

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"Азов" обратился к власти

В "Азове" предлагают на государственном уровне установить отдельную дату для чествования памяти защитников и защитниц Украины, а также гражданских лиц, которые были замучены или казнены в российском плену.

Символической датой предлагают сделать именно 28 июля – день, когда три года назад российские войска нанесли варварский удар по украинским военнопленным в Еленовской колонии.

Святослав Паламар напомнил, что в Украине уже много сделано для чествования погибших героев, однако вопрос памяти тех, кто погиб или подвергся пыткам в плену, до сих пор остается фактически без внимания общества.

Мы должны зафиксировать в национальной памяти уважение к этим людям. Должны установить символический фундамент, знаковую дату – 28 июля. В этот день мы должны напоминать миру о жестокости, бесчеловечном поведении нашего врага – России. Врага, который пренебрегает правилами ведения войны и международным правом,

– подчеркнул Паламар.

Он добавил, что по последним данным ООН, более 90% украинских военнопленных, находившихся в российских тюрьмах, подвергались пыткам. Реальная цифра, по его словам, вероятно, еще выше, ведь пытки в российском плену – это не единичные случаи, а системная и целенаправленная государственная политика России.

Паламар подчеркнул, что установление такого дня памяти является моральным долгом и обратился к президенту Украины и Верховной Раде с просьбой поддержать эту инициативу. Он уверен: именно чествование памяти павших и замученных в плену должно стать еще одним важным шагом в борьбе за правду, справедливость и человечность во времена войны.