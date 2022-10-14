Владислав мечтал овладеть профессией дизайнера интерьера, создать семью, завести детей. Однако погиб, защищая родной Мариуполь. Об этом во время фотоспектакля "Ангелы Мариуполя" рассказала мама защитника, сообщает 24 канал.

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Некоторые вещи оказались еще страшнее, чем потеря ребенка

Мама Владислава мечтала о том, как он вернется домой, что она приготовит любимому сыну, чтобы порадовать его. Однако этим мечтам уже не суждено было сбыться.

Я мечтала, как встречу, какие вкусности приготовлю, какой будет праздник. Это мечты многих родителей из нашей семьи защитников Азовстали, которым не суждено было осуществиться… Мы не знаем, как унять нестерпимую боль утраты, как осознать, что мы больше никогда не обнимем самого родного человека,

– сказала она.

Она призналась, что еще страшнее смерти ребенка для родителей оказалось не иметь возможности похоронить своего ребенка и провести его в последний путь.

Всегда думала, что самое страшное для родителей – это похоронить своего ребенка, но эта война показала более страшные вещи. Многие из нас не смогут похоронить, попрощаться и с уважением провести в последний путь наших родных. Но мы должны продолжить жить, стиснув зубы, вытирая слезы и едва унимая нестерпимую боль потери. Нам нужно жить ради их памяти. Кто, как не мы, почтит их подвиг в освобожденном Мариуполе?

– сказала мать погибшего героя.

Мать погибшего героя нашла для себя новую цель

Сдерживая слезы, женщина подчеркнула, что ребята защищали город до последнего вздоха и нужно уважать их выбор.

Она рассказала, что с утратой сына ее мечты изменились. Теперь цель ее дальнейшей жизни – это пройтись по улицам украинского Мариуполя, где шли ожесточенные бои, подойти к школе номер 1, куда она водила своего еще маленького сыночка на карате-до и в стенах которой он принял свой последний бой, провести мероприятие по почтению памяти возле восстановленного Драмтеатра.

Уважаемые родители, жены, сестры, братья, уважаемая семья защитников Азовстали. Мы поедем в Марик вместе, после освобождения, после победы. Эта мечта должна стать толчком для дальнейшей жизни, смыслом существования родителей, потерявших самое родное. Кто, как не мы, расскажет о невероятном подвиге воинов, которые своими горячими сердцами, своими профессиональными и умелыми действиями, своими жизнями останавливали нашествие врага и давали возможность нашим войскам защищать государство на других направлениях? Кто, если не мы?,

– сказала мама Владислава.

Обратите внимание. 14 октября в Киеве проходит фотовыставка "ангелы Мариуполя", посвященная павшим защитникам города. Она продлится до 18:00 на Софийской площади.

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