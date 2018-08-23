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День флага: самые интересные факты об украинском флаге

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День государственного флага 2018
День государственного флага 2018

23 августа в Украине отмечают День государственного флага. И хотя этот праздник относительно новый (его начали праздновать с 2004 года), однако история украинского флага достигает глубокой древности.

Легенды о зарождении

Как на украинских землях появился символ с сочетанием синего и желтого цветов – доподлинно неизвестно. Некоторые легенды говорят, что эти цвета появились благодаря трипольцам во время великого переселения народов.

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Первое историческое упоминание датируется 1256 годом – днем основания Львова. Именно на гербе города Льва соединились эти символические для страны цвета – желтого льва на голубом фоне.

Сочетание этих красок находим и во времена казачества, особенно в период XVIII века. Часто у запорожцев были синие знамена, украшенные золотистыми орнаментами, образами православных святых или же казаков.

День флага 2018
Казацкий флаг

День флага 2018
Один из казацких флагов

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Первое письменное упоминание

Во время описания Грюнвальдской битвы (между войсками государства Тевтонского ордена и объединенными войсками Королевства Польского и Великого княжества Литовского и Русского, 1410 год) автор рассказывает, что львовское войско выступило под сине-желтыми цветами – это был синий флаг с золотым львом, опирающимся на скалу.


Грюнвальдская битва

Флаг и политика

Первая попытка образовать прямоугольный флаг из желтого и голубого цветов была сделана Главной Русьской радой (первая украинская политическая организация на Галичине, созданная во время революции в Австрийской империи для защиты прав украинского населения). В 1848 году по инициативе Рады на городской ратуше Львова впервые был поднят желто-голубой флаг.

Официальное признание

Первое официальное признание сине-желтого флага как украинского народа состоялось 22 марта 1918 года. Тогда Центральная Рада приняла Закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов как знамя Украинской Народной Республики.

Кстати, до сих пор продолжаются дискуссии о том, какой флаг правильный: современный вариант с голубым вверху и желтым внизу, или наоборот – с желтым сверху. Некоторые историки утверждают: именно последний вариант использовали во времена Украинской Народной Республики. На самом же деле во времена УНР использовали оба варианта флага.

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Исторический футбольный матч

Сейчас принести украинский флаг на футбольный матч стало нормой, однако во времена СССР появиться с сине-желтым полотнищем было настоящим подвигом.

Справді історична подія

Действительно историческое событие

Действительно историческое событие состоялось 27 июля 1976 года. В Монреале на Олимпийских Играх во время футбольного матча между сборными Германской Демократической Республики и СССР (большинство команды сборной составляли игроки киевского "Динамо") украинцы вывесили плакат с надписью "Свобода Украине!". А украинец Данил Мигаль, который жил в Канаде, решился выбежать с сине-желтым флагом прямо на футбольное поле да еще и сплясал гопака. Акция длилась 15 секунд, после чего полиция вывела его со стадиона. Тогда впервые весь мир увидел украинский флаг.

Весь мир увидел украинский флаг в 1976 году: этот момент можно увидеть на 1:15:44

Рекордный флаг

Самый большой флаг Украины имеет размер 40х60 метров, он полностью идентичен пропорциям стандартного: две равные полосы, а ширина и высота имеют соотношение 2:3. Знамя внесли в Книгу рекордов Украины.

Этот великан объехал почти всю страну. Его развернули в прифронтовом Мариуполе, когда город освободили от террористов.

Найбільший український прапор

Самый большой флаг Украины

Стяг внесений до Книги рекордів України

Флаг внесен в Книгу рекордов Украины

С Днем флага!

 

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Украины День Независимости История Публикации Статьи
Источник: 24 Канал
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