День в Раде: нардепы в очередной раз попытаются себя "реформировать"

В четверг, 5 апреля, народные депутаты должны рассмотреть реформу парламента. К этому вопросу они возвращаются уже не впервые.

Ранее народные избранники даже не смогли включить рассмотрение реформы даже в повестку дня, передает корреспондент 24 Канала в прямом эфире.

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Реформа парламента – это документ, который наработал экс-президент европейского парламента Пэт Кокс.

Верховная Рада должна рассмотреть несколько законопроектов, которые предусматривают изменение распределения должностей в комитетах, а также уменьшают само количество комитетов и численно уравнивают их с количеством министерств.

Также нардепы должны рассмотреть вопрос реформы нацбезопасности. Версий законопроекта две – президентская и альтернативная. Эти документы должны приблизить украинскую армию к стандартам НАТО. Прежде всего, там прописано, что министр обороны будет гражданским лицом, но вводится должность главнокомандующего. В БПП отметили, что свой вариант законопроекта доработали и решили скандальный вопрос, что якобы СБУ не должно было подчиняться парламенту. В НАТО и ЕС тогда заявили, что для европейских практик это неприемлемо.

В "Самопомочи", которая тоже предложила свою версию документа, отрицали, что президентский законопроект приближает украинскую армию к стандартам НАТО.