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      14 октября – выходной: что нужно знать о Дне защитника Украины

      36770 Читати новину українською
      14 октября 2019 выходной – День защитника Украины и Покровы
      14 октября - День защитника Украины / city-service.lviv.ua

      14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества. Официально этот день является государственным выходным.

      В 2018 году День защитника Украины приходится на понедельник, поэтому украинцы будут иметь три выходных подряд и начинать рабочую неделю будут со вторника 15 октября. Самое главное, что нужно знать о трех праздниках, которые отмечают в этот день и которые тесно связаны между собой, – далее в статье.

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      День защитника Украины

      Праздник возник на фоне усиления в обществе идей декоммунизации и вооруженной агрессии России на Донбассе и в Крыму. Президент Петр Порошенко установил 14 октября государственным праздником своим Указом от 14 октября 2014 года. В то же время он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской армии и военно-морского флота.

      А позже глава государства выступил с инициативой сделать этот день выходным. 5 марта 2015 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект об установлении выходного 14 октября.

      День защитника Украины – смотрите видео 24 канала

      Впервые День защитника Украины в 2015 году отпраздновали под лозунгом "Сила непокоренных". Президент Петр Порошенко заявил, что именно силу непокоренных продемонстрировали украинские воины, отстаивающие независимость и суверенитет Украины в войне с российским агрессором. По его мнению, День защитника Украины должен стать всенародным праздником, таким как День Независимости, Пасха или Рождество.

      14 октября, Покрова Пресвятой Богородицы, еще с казацких времен был праздничным днем защитников Отечества. Поэтому в прошлом году, сознательно вычеркивая из украинского календаря чужой, искусственно к нам привнесенный праздник русской армии-оккупанта, я естественно остановил свой выбор на 14 октября,
      — сказал Порошенко во время первого празднования Дня защитника Украины.

      Датой праздника не случайно выбрали 14 октября, ведь в этот день отмечают и День украинского казачества, символом которого была Богородица.

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      День украинского казачества

      Для украинских казаков день Покрова Божией Матери также был наиболее почитаемым праздником, ведь их церковь была писвячена именно Деве Марии. В этот день, 14 октября, в казаков происходили выборы нового атамана.

      После разрушения Запорожской Сечи в 1775 году казаки, ушедшие за Дунай на эмиграцию, взяли с собой образ Покровы Пресвятой Богородицы. Казаки настолько верили в силу Покровы Пресвятой Богородицы и настолько искренне и торжественно отмечали праздник Покровы, что на протяжении веков в Украине он приобрел еще и казацкого содержания и получил второе название — Казацкая Покрова.

      День украинского казачества начали отмечать в Украине с 1999 года, когда Леонид Кучма ввел этот праздник своим Указом от 7 августа 1999 года.

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      Покрова Пресвятой Богородицы

      Этот праздник отмечается христианами восточного обряда (православными и греко-католиками) 14 октября. По легенде, в этот день войско древних русов во главе с Аскольдом взяло в осаду центр православия — Константинополь, стараясь захватить город. Жители столицы Византии в горячей молитве обратились к Богородице с просьбой о спасении. И Богородица, по рассказам, появилась перед людьми и укрыла их своим покровом. После этого враги уже не могли увидеть этих людей. Как указывают некоторые источники, пораженный Аскольд и его дружинники приняли святое крещение и стали христианами.

      В Украине Покрова Пресвятой Богородицы всегда была большим праздником. Существует народная примета: "Покрова накрывает траву листьями, землю снегом, воду — льдом, а девушек — брачным венцом". В украинских селах и до сих пор придерживаются древней народной традиции играть свадьбу после Покровы. От Покровы и до начала Филипповки — пора самых массовых браков в Украине.

       

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Традиции Дань защитника Украины
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