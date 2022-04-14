Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко. Как только территория освобождается от оккупантов, начинают работы по восстановлению больниц.

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В Минздраве планируют восстановление и строительство больниц

В частности, министерство уже начало планировать восстановление и строительство больниц. В настоящее время Минздрав работает над комплексным планом, где именно будут строиться больницы, в каком виде они будут восстановлены и какие услуги будут предоставлять,

– объяснил Яременко.

Он пояснил, что пока больницы и поликлиники будут отстраиваться, в некоторых населенных пунктах будут работать мобильные госпитали. Что касается поврежденных медучреждений, то в них прежде всего проведут косметический ремонт.

Министерство работает с международными партнерами

Между тем, министерство работает с международными партнерами, чтобы больницы восстановить как можно быстрее. В пострадавшие регионы активно направляют гуманитарную помощь. Всего в Украину поступило 3234 тонны медицинской помощи, ее стоимость 3,2 миллиарда гривен.

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