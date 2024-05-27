О выделенных средствах стало известно благодаря тендеру в Прозорро. Стоит сразу отметить, что закупку объявили еще в феврале 2024 года, а программа рассчитана на год.

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Деньги на антарктические исследования

Как стало известно, тендер выиграла эстонская компания WINOT OU. Выделенные средства направлены на обеспечение украинской антарктической станции "Академик Вернандский" и проведение научных экспедиций и исследований. Эти работы оценили в 11 миллионов 606 тысяч 125 долларов – 463 миллиона 322 тысячи 313 гривен по курсу НБУ.

Деньги планировали потратить на:

закупку материально-технических средств;

горюче-смазочных материалов для антарктической станции;

продуктов питания для участников антарктических экспедиций и украинской антарктической станции "Академик Вернадский";

на обеспечение доставки на судно участников украинских антарктических экспедиций и тому подобное.

Украинцев возмутили суммы, которые пойдут якобы "на изучение пингвинов". По словам пользователей, такие расходы из госбюджета неуместны во время войны и средства должны быть потрачены на дроны.

Российский след и манипуляции

Впоследствии выяснилось, что информацию о "деньги на пингвинов" распространил пророссийский пропагандист Анатолий Шарий. Именно он опубликовал скриншоты с Прозорро, которые активно начали использовать для манипуляций.

По словам пропагандистов, бюджет программы с 2022 года якобы вырос в 10 раз.

Однако в прошлые годы на станцию "Академик Вернадский" из госбюджета выделяли:

2020 год: запланировали 144,1 миллиона гривен (потратили 144 миллиона);

2021 год: запланировали 128,5 миллиона гривен (потратили 372,5 миллиона грн);

2022 год: запланировали 331 миллион гривен;

2023 год: запланировали ориентировочно 471,7 миллиона гривен (11,7 миллиона долларов).

Соответственно нынешний бюджет не является рекордным.

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Реакция ученых

В Национальном антарктическом научном центре ответили, что обвинения в расходовании средств являются манипуляцией и целенаправленной информационной атакой.

Средства из антарктических исследований невозможно потратить на дроны и любые другие военные нужды. Наша программа финансируется из той части госбюджета, что предусмотрена исключительно на гуманитарные расходы. Наполняется она исключительно за средства международных партнеров именно с условием расходования этих средств только на гражданские нужды,

– объяснили в НАНЦ.

Соответственно эти деньги не могут пойти на закупку дронов, патронов, зарплату бойцов или любые другие военные нужды.

Также ученые объяснили, что основными исследованиями на станции всегда были геофизические и метеорологические, а позже добавились биологические. Именно поэтому высказывание о "деньгах на пингвинов" является манипуляцией.

Соцсети подготовили порцию мемов

Однако, объяснение Национального антарктического научного центра не слишком успокоило пользователей соцсетей. По старой украинской традиции, в сети уже создали десятки мемов о пингвинах и их якобы роскошной жизни в Антарктике.

Украинцы и пингвины в Антарктике: подборка мемов из соцсетей