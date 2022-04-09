Остаток денег, которые имеет Россия, мало для ее экономики. Об этом в эфире 24 канала рассказал член Совета Нацбанка Василий Фурман.

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"Деньги не безграничны, они быстро тратятся. Российская экономика откатится на 20 – 30 лет, это будет со временем", – заявил экономист.

Василий Фурман объяснил, что россияне фактически попадут в Советский Союз. Вскоре они снова столкнутся с низкими зарплатами, дефицитом и безработицей.

Член Совета Нацбанка добавил, что россиян ожидают массовые увольнения. В то же время, от долгов и репараций Россию не спасет даже дефолт.

Василий Фурман рассказал, что вскоре ждет экономику России: смотрите видео