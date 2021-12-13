Судя по всему, это означает, что конфликтная ситуация, возникшая вокруг приватизации завода "Большевик" (точнее того, что от него осталось), де-факто, преодолевается.

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Были попытки заблокировать процедурно состоявшуюся сделку. Скорее всего, это пытались сделать проигравшие конкуренты.

Возможно, скандал вокруг приватизации "Большевика" провоцировали противники нынешнего руководства Фонда госимущества.

Почему мир вместо войны

Почему все-таки эту конфликтную ситуацию закрывают? Думаю, одновременно работают несколько причин.

Синица в руках

Во-первых, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Как показал пока неудачный опыт приватизации Одесского припортового завода, можно делать новые попытки продать проблемное госпредприятие (стремясь получить за него больше денег), но в итоге и продать не удается (из-за долгов и правовых проблем) и рыночная стоимость продаваемого предприятия падает.

Точно такая же ситуация могла возникнуть и с "Большевиком". Как говорили древние: "благими намерениями вымощена дорога в ад". Поэтому лучше финализировать уже состоявшуюся сделку, чем предпринимать новую попытку приватизации завода "Большевик" с далеко не гарантированным результатом.

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Деньги в кассу

Во-вторых, для бюджета нужны деньги уже сейчас, а не в абстрактном завтра. И если покупатель готов заплатить уже сейчас и покрыть имеющиеся долговые обязательства, то это оптимальная ситуация.

К тому же реализация запланированного инвестпроекта – это и новые рабочие места (в строительстве, а затем и в сфере обслуживания), и новые возможности для малого и среднего бизнеса (как показывает опыт таких уже реализованных инвестпроектов).

Сигнал инвесторам

В-третьих, очень важно, что на фоне разных тревожных политических событий инвесторы не боятся идти на такие проекты. Экономика должна нормально работать. Показательно, что в Европейской бизнес-ассоциации дали позитивную оценку нынешней ситуации с приватизацией завода "Большевик".

Вместо создания новых проблем (и без того хватает различных политических и экономических проблем) надо двигаться дальше, в том числе и в процессах приватизации.

Інтерв'ю з Дмитром Сенниченком: дивіться відео