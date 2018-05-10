Деньги в обмен на голосование в парламенте — смотрите в программе "Следствие. Инфо"

Тайные договоренности украинских политиков и как заклятые политические враги, на самом деле, тесно сотрудничают.

Экс-председатель Фонда государственного имущества Игорь Белоус мог быть назначен на должность в 2015 году в результате тайных договоренностей в украинском парламенте. В частности, благодаря покупке голосов фракции "Батькивщина" окружением президента.

Юлия Тимошенко является давней оппоненткой и соперницей Петра Порошенко. Но, на самом деле, по словам Онищенко, они всегда тесно сотрудничали.

О том как деньги меняют на голосование в Верховной Раде и переписки Александра Онищенко с украинскими политиками – смотрите в программе "Следствие. Инфо" на 24 Канале сегодня в 19:30.