Для мексиканца этот бой был уже четвертым за чемпионский статус, информирует 24 Канал. Беринчик получил свой пояс с первого раза.
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Поединок завершился после 12 раунда, судьи раздельным решением присудили победу украинцу.
Беринчик провел в ринге 19 профессиональных поединков без единого поражения, а 9 из них завершил досрочно.
Эта победа – для моих собратьев и для всей Украины,
– подчеркнул украинский боксер.
Беринчик стал 12-м украинским чемпионом мира по боксу: смотрите видео