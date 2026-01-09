Несколько месяцев без вести: на войне погиб солдат из Одесской области Денис Гришков
- Денис Гришков погиб во время обороны Украины возле Нелиповки Бахмутского района и считался пропавшим без вести с сентября 2024 года.
- С воином попрощались 8 января 2026 года в селе Чистоводное в Одесской области
Защищая Украину в Донецкой области погиб военный Денис Гришков. С сентября 2024 года воина из Одесской области считали пропавшим без вести.
Печальную весть сообщили в Белгород-Днестровской РГА, передает 24 Канал.
Что известно о павшем солдате?
Денис Гришков погиб во время обороны Украины возле Нелиповки Бахмутского района Донецкой области 23 сентября 2024 года. Отмечается, что воин мужественно защищал независимость и территориальную целостность Украины.
Известно, что с сентября 2024 года военнослужащий считался пропавшим без вести.
В четверг, 8 января 2026, с воином попрощались в селе Чистоводное Староказацкой территориальной общины. Защитнику навсегда 42 года.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и уважение Герою.
