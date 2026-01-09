Несколько месяцев без вести: на войне погиб солдат из Одесской области Денис Гришков

Защищая Украину в Донецкой области погиб военный Денис Гришков. С сентября 2024 года воина из Одесской области считали пропавшим без вести.

Печальную весть сообщили в Белгород-Днестровской РГА, передает 24 Канал.

Что известно о павшем солдате?

Денис Гришков погиб во время обороны Украины возле Нелиповки Бахмутского района Донецкой области 23 сентября 2024 года. Отмечается, что воин мужественно защищал независимость и территориальную целостность Украины.

Известно, что с сентября 2024 года военнослужащий считался пропавшим без вести.

В четверг, 8 января 2026, с воином попрощались в селе Чистоводное Староказацкой территориальной общины. Защитнику навсегда 42 года.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память и уважение Герою.

