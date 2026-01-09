Кілька місяців без звістки: на війні загинув солдат з Одещини Денис Гришков

Захищаючи Україну на Донеччині загинув військовий Денис Гришков. З вересня 2024 року воїна з Одещини вважали зниклим безвісти.

Сумну звістку повідомили у Білгород-Дністровській РДА, передає 24 Канал.

Що відомо про полеглого солдата?

Денис Гришков загинув під час оборони України біля Неліпівки Бахмутського району на Донеччині 23 вересня 2024 року. Зазначається, що воїн мужньо захищав незалежність і територіальну цілісність України.

Відомо, що із вересня 2024 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти.

У четвер, 8 січня 2026 року, із воїном попрощались в селі Чистоводне Старокозацької територіальної громади. Захиснику назавжди 42 роки.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і шана Герою.

