У Зеленского назвали кандидата на должность министра юстиции
- Кандидатом на должность министра юстиции является Денис Маслов.
- Маслов является народным депутатом Украины от "Слуги народа" и возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.
Владимир Зеленский определился с кандидатурой на должность министра юстиции. Теперь нужно, чтобы выбор президента поддержала Верховная Рада.
Кто может стать новым министром юстиции, рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в посте в фейсбуке, передает 24 Канал.
Кто станет новым министром юстиции?
По словам Мудрой, кандидатом на должность министра юстиции является Денис Маслов. Депутат выразила уверенность, что под руководством Маслова Министерство юстиции превратится из процедурного администратора в орган, который действительно формирует правовую политику в государстве и является главным адвокатом государства.
Мудрая уточнила, что 10 января имела разговор с руководителем Офиса Президента Кириллом Будановым и Денисом Масловым. Они договорились о совместной работе и взаимной поддержке в реализации политики в сфере юстиции.
Заметим, что Денис Маслов – это украинский политик, юрист и нардеп.
Некоторое время он работал судьей Днепровского районного суда в городе Каменское, руководил юридическими компаниями и был адвокатом.
С 2020 года является народным депутатом Украины от "Слуги народа". Кроме того, Маслов возглавляет Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.
Как должность министра юстиции оказалась вакантной?
- С 17 июля по 12 ноября 2025 года министром юстиции был Герман Галущенко.
- В ноябре НАБУ и САП разоблачили крупную схему коррупции в энергетической сфере, связанную с государственной компанией "Энергоатом". В деле фигурировал и Герман Галущенко, который ранее возглавлял Минэнергетики.
- 12 ноября 2025 года Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции, возложив их на заместителя – Людмилу Сугак.
- 19 ноября 2025 года Верховная Рада проголосовала за увольнение Галущенко.