Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента Украины №38/2026.
Кто такой Руслан Осипенко?
47-летний Руслан Осипенко родом из Луганской области.
В органах внутренних дел он работал с 1996 года: служил в Киевской, Полтавской и Николаевских областях, а также Департаменте стратегических расследований Нацполиции – в частности на руководящих должностях.
В 2020 году Осипенко занимал должность заместителя начальника-начальника криминальной полиции Черкасской области, а с октября 2021 года временно исполнял обязанности начальника ГУНП в Херсонской области.
В качестве руководителя Нацполиции Донецкой области его представили в ноябре 2021 года.
Известно также, что в июле 2022 года президент Зеленский предоставил Осипенко специальное звание генерала полиции третьего ранга.
В 2024 году его наградили орденом Даниила Галицкого за "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".
Назначение глав ОВА: что известно?
Ранее Зеленский анонсировал смену глав ОВА в 5 областях и провел собеседования с кандидатами.
Новых глав ОВА, согласно указам, получат Полтавская, Черновицкая, Винницкая и Днепропетровская области.
По словам президента, ключевая цель назначений – это усиление местного самоуправления, устойчивости общин и возможностей регионов защищать жизнь и помогать общинам, которые в этом нуждаются.