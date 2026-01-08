Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на указ президента Украины №38/2026.

Кто такой Руслан Осипенко?

47-летний Руслан Осипенко родом из Луганской области.

В органах внутренних дел он работал с 1996 года: служил в Киевской, Полтавской и Николаевских областях, а также Департаменте стратегических расследований Нацполиции – в частности на руководящих должностях.

В 2020 году Осипенко занимал должность заместителя начальника-начальника криминальной полиции Черкасской области, а с октября 2021 года временно исполнял обязанности начальника ГУНП в Херсонской области.

В качестве руководителя Нацполиции Донецкой области его представили в ноябре 2021 года.

Известно также, что в июле 2022 года президент Зеленский предоставил Осипенко специальное звание генерала полиции третьего ранга.

В 2024 году его наградили орденом Даниила Галицкого за "личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

