Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента України №38/2026.

Хто такий Руслан Осипенко?

47-річний Руслан Осипенко родом з Луганщини.

В органах внутрішніх справ він працював з 1996 року: служив у Київській, Полтавській та Миколаївських областях, а також Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції – зокрема на керівних посадах.

У 2020 році Осипенко обіймав посаду заступника начальника-начальника кримінальної поліції Черкаської області, а з жовтня 2021 року тимчасово виконував обов'язки начальника ГУНП в Херсонській області.

Як керівника Нацполіції Донеччини його представили у листопаді 2021 року.

Відомо також, що в липні 2022 року президент Зеленський надав Осипенку спеціальне звання генерала поліції третього рангу.

У 2024 році його нагородили орденом Данила Галицького за "особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

Призначення голів ОВА: що відомо?