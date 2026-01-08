Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента України №38/2026.
Хто такий Руслан Осипенко?
47-річний Руслан Осипенко родом з Луганщини.
В органах внутрішніх справ він працював з 1996 року: служив у Київській, Полтавській та Миколаївських областях, а також Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції – зокрема на керівних посадах.
У 2020 році Осипенко обіймав посаду заступника начальника-начальника кримінальної поліції Черкаської області, а з жовтня 2021 року тимчасово виконував обов'язки начальника ГУНП в Херсонській області.
Як керівника Нацполіції Донеччини його представили у листопаді 2021 року.
Відомо також, що в липні 2022 року президент Зеленський надав Осипенку спеціальне звання генерала поліції третього рангу.
У 2024 році його нагородили орденом Данила Галицького за "особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".
Призначення голів ОВА: що відомо?
Раніше Зеленський анонсував зміну голів ОВА у 5 областях та провів співбесіди з кандидатами.
Нових голів ОВА, згідно з указами, отримають Полтавська, Чернівецька, Вінницька та Дніпропетровська області.
За словами президента, ключова мета призначень – це посилення місцевого самоврядування, стійкості громад та можливостей регіонів захищати життя й допомагати громадам, які цього потребують.